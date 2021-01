Een derde van werkend Nederland is trots op manager

Ruim een derde (34 procent) van de managers maakt zijn werknemers trots. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder ruim 1.200 werkenden in loondienst. Tegelijk geeft ook een aanzienlijk gedeelte (21 procent) aan dat zij juist totaal niet trots zijn op hun manager.

Hoe verandert de rol van financieel manager? Volg de Leergang Financieel Leiderschap voor het antwoord

Manager is inspirator

Niet alleen is een groot deel van werkend Nederland trots op de manager, de manager is voor bijna vier op de tien (39 procent) ook een inspirator. Verder geeft drie op de tien medewerkers aan de manager als voorbeeld te zien. Dit geldt vaker voor mannen (31 procent) dan voor vrouwen (28 procent ). De manager is voor velen ook een motivator, bijvoorbeeld op de volgende vlakken:

Eerst zelf aan de slag te gaan met een probleem en daarna pas de oplossing met de manager bespreken (43 procent);

Collega’s helpen met hun werkzaamheden (36%);

Taken oppakken die buiten de functie van de werknemer vallen (26%);

Actief deel nemen aan vergaderingen (25%);

Aan de slag gaan met innovatie (17%).

Motivatie en vertrouwen

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: “Voor een manager is het van belang dat zijn team goed functioneert en met enthousiasme het werk uitvoert. Motivatie en vertrouwen zijn hierbij de sleutel tot succes. Hierbij zijn aanmoedigen, het benoemen van en stilstaan bij succes van cruciaal belang. Het is belangrijk dat managers zichzelf aanleren dit consequent te doen. Dat brengt een positieve sfeer in het team en zorgt voor zelfvertrouwen bij de medewerkers, wat vervolgens weer bijdraagt aan het werkplezier en een positief effect heeft op de teamprestaties.”

–> Lees ook: Nederlandse manager scoort een 7,5

Het vieren van succes

Maar liefst 53 procent van werkend Nederland geeft aan dat zijn manager voldoende stilstaat bij de successen van het team. Een iets hoger percentage, namelijk 56 procent, zegt dat zijn manager de prestaties van individuen binnen het team erkent. Toch zegt ruim één op de vijf werkenden (21 procent) geen podium te krijgen van de manager om te presteren. In de ideale wereld zou een derde (33 procent) van werkend Nederland meer complimenten krijgen dan op dit moment gebeurt. Dit geldt vooral voor jongeren (18 tot 25 jaar), met 41 procent.