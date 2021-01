Finance week: vaccinaties en politiek VS staan centraal

De eerste handelsweek van het nieuwe jaar staat in het teken van vaccinatiecampagnes tegen corona en een cruciale verkiezingsrace in de Verenigde Staten. Daarnaast zullen beleggers oog hebben voor de uitwerking van het brexitakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, nu de eerste werkweek begint waarin Britten niet meer automatisch toegang hebben tot de Europese interne markt.

Nederland begint de komende week met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus, maar in veel andere Europese landen zijn de inentingscampagnes al op gang gekomen. Nieuws over de voortgang van die programma’s heeft zijn weerslag op aandelenkoersen, omdat het ook aangeeft wanneer een einde komt aan de funeste lockdownmaatregelen voor de reissector, luchtvaart, entertainmentsector en horeca.

Goedkeuring coronavaccin Moderna?

Een belangrijk moment voor Europese landen komt op woensdag, als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beslist over de goedkeuring van het coronavaccin van Moderna. Bij goedkeuring kunnen EU-lidstaten miljoenen extra vaccins inzetten naast de doses van het al goedgekeurde vaccin van Pfizer en BioNTech. Het Verenigd Koninkrijk kondigde aan zijn campagne flink op te voeren nu de Britse toezichthouder een vaccin van AstraZeneca ook heeft goedgekeurd.

Ondertussen moet in havens en luchthavens blijken hoeveel hoofdbrekens de brexit de eerste werkdagen in het nieuwe jaar oplevert. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sloten voor kerst nog een handelsovereenkomst, maar economen zijn het erover eens dat het vertrek van de Britten uit de EU ondanks die deal economische schade oplevert door extra papierwerk aan de grens.

Cruciale stemming voor Joe Biden

Op Wall Street is de blik gericht op de extra stembusgang voor de verkiezing van twee senatoren voor de Amerikaanse staat Georgia. Tijdens de verkiezingen in november kreeg geen van de kandidaten voor de twee Senaatszetels meer dan 50 procent van de stemmen, waardoor een nieuwe ronde nodig is.

De uitslag is cruciaal voor de koers van de Amerikaanse regering onder de nieuw verkozen president Joe Biden. Als beide zetels naar de Democratische partij gaan, krijgt Bidens partij het zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden voor het zeggen. Daarmee zou hij veel meer politieke ruimte hebben voor verregaande belastinghervormingen, wat beleggers op Wall Street vrees kan aanjagen.

Inkijk in Europese industrie

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers maandag een inkijk in de Europese industrie. Voor Nederland presenteert NEVI zijn graadmeter voor economische activiteit in de industrie. Daarnaast komt marktonderzoeker Markit met cijfers voor de industrie in de Eurozone en Italië. Het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid geeft vrijdag inzicht in het herstel van de arbeidsmarkt van de VS.