Herman Bos nieuwe CFO van D&B The Facility Group

Herman Bos is met ingang van 1 januari jl. de nieuwe Chief Financial Officer bij D&B The Facility Group. Hij volgt Reinier Otten op, die op 1 maart na vier jaar de organisatie gaat verlaten.

Met de komst van Herman Bos heeft Jan-Willem de Bruijn (CEO) zijn directie en MT compleet. Daarbij gaat het om de volgende personen:

CEO: Jan-Willem de Bruijn

CFO: Herman Bos

Commercieel Directeur: Sander Bon

Marketing Communicatie Directeur: Jeroen Peters

HR Manager: Laura Zwart

General Manager FM: Edo den Hertog

General Manager Security: Daniëlle Dekker

General Manager Hospitality & D&B The Mobility Group: Filip Cwiklinski

General Manager We Canteen: Inge Oosterhoff

General Manager Cleaning: Elmer Engel.

Werkervaring Herman Bos

Bos (Bedrijfseconomie, Rijksuniversiteit Groningen 1998) heeft een brede en jarenlange werkervaring op management/directieniveau, waarvan veertien jaar als financieel eindverantwoordelijke bij onder meer Autobar en Compass Group.

