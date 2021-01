‘Herstel wereldeconomie gaat sneller, eurozone blijft achter’

De wereldeconomie krabbelt waarschijnlijk sneller op uit de coronacrisis dan eerder gedacht, denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar de nieuwe prognoses van het fonds zijn erg onzeker en de huidige strenge lockdowns in Europa zorgen ervoor dat de vooruitzichten voor dit deel van de wereld juist zijn verslechterd.

De organisatie uit Washington denkt dat de mondiale economie dit jaar weer met 5,5 procent kan groeien, na de krimp van 3,5 procent van vorig jaar. Voor 2022 wordt nu een plus van 4,2 procent voorzien. Met deze cijfers is het fonds beduidend positiever dan bij de vorige raming in oktober. Toen werd nog rekening gehouden met een economische dreun van 4,4 procent in 2020, gevolgd door 5,2 procent herstel dit jaar.

Prestaties beter dan voorzien

Veel landen presteerden afgelopen half jaar al wat wat beter dan eerder voorzien. Toch gaat het ook in de nieuwe cijfers nog altijd om de grootste economische krimp sinds de Grote Depressie uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Naar schatting zullen bijna 90 miljoen mensen in extreme armoede belanden, bijvoorbeeld omdat ze hun baan verliezen.

Dat er dit jaar een krachtiger herstel te verwachten is, komt vooral door de start van vaccinatieprogramma’s in veel landen. Ook speelt mee dat er in de Verenigde Staten eindelijk een akkoord is bereikt over een nieuw coronasteunpakket om de economie te helpen.

Maar er hoeft maar iets mis te gaan en deze hoopgevende voorspelling gaat niet op, waarschuwt het IMF. Uiteindelijk komt de staat van de wereldeconomie komende tijd neer op een “race tussen de vaccins en het virus”. Vertragingen bij het vaccineren, nieuwe virusmutaties en het te vroeg afbouwen van coronasteun zouden zomaar roet in het eten kunnen gooien.

Tempo verschilt per land

IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath wijst er daarnaast op dat het tempo van het herstel van land tot land sterk verschilt. De Chinese economie zat eind vorig jaar al weer boven het niveau van voor de crisis en de VS gaan waarschijnlijk dit jaar voorbij hun pre-crisisniveau.

Maar in de eurozone, waar de strenge lockdowns vorig jaar hard aankwamen, duurt de weg van herstel langer. Het IMF heeft zijn raming voor het herstel hier zelfs verlaagd. Voor dit jaar wordt nu nog maar op 4,2 procent groei gerekend, een heel procentpunt minder dan de prognose van oktober.

Ook voor minder ontwikkelde economieën, waar de overheid niet zo veel geld heeft voor forse coronasteunpakketten, olie-exporterende landen en landen die het vooral moeten hebben van toerisme, is het beeld nog weinig rooskleurig. Naar verwachting ligt het inkomen per hoofd van de bevolking in zo’n 110 landen volgend jaar nog altijd onder het niveau van 2019.

Voor Nederland zijn dit keer geen specifieke cijfers gemeld.