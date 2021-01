Hoe moderniseert u de finance-functie?

Finance-afdelingen hebben vaak al de juiste professionals aan boord, maar als zij nog volop bezig zijn met het vergaren van informatie, zet je hen verkeerd in. Finance-professionals kun je laten excelleren door op standaardisatie en automatisering van de processen over te gaan. Zij hebben dan meer tijd over voor advisering aan de business.

Iedereen die zich richt op de modernisering van de finance-organisatie moet zich feitelijk richten op de driehoek: processen, technologie en professionals. In deze whitepaper komt aan de orde:

De driehoek: processen, technologie en professionals

Van ist naar soll

Prioritering en tijdspad

Cloud = geen grootschalige implementatie

Wat levert modernisering op?

Wilt u meer weten hoe u uw finance-afdeling op een goede manier kunt moderniseren?

Download dan deze gratis whitepaper.