Honderden TVL-onderzoeken leiden tot 70 aangiftes van fraude

TVL-beoordeler RVO gaat nog intensiever overleggen met KvK, de Belastingdienst, FIOD, banken en het UWV om fraude met de subsidie te voorkomen. Tot nu toe zijn 14.000 verscherpte controles uitgevoerd, 481 misbruikonderzoeken gestart en 70 aangiftes gedaan.

Het aantal aanvragen voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is toegenomen van krap 48.000 aanvragen in de eerste periode tot meer dan 64.000 in het vierde kwartaal, zo meldt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat heeft te maken met de verplichte sluiting sinds 15 december en het openstellen van de subsidie voor alle sectoren, in plaats van enkel zwaar getroffen ondernemers aan de hand van hun SBI-code.

Verhoogd risico handmatig vooraf gecontroleerd

RVO keert binnen enkele dagen een voorschot uit, zodat ondernemers direct worden gesteund. Controle gebeurt, net als met de NOW, grotendeels achteraf. Dat vergroot de kans op misbruik en daarom voert de dienst enkele controles vooraf uit en houdt met analytics in de gaten wat er zich precies voltrekt in het aanvragenproces. ‘Zware indicatoren, zoals het bekend zijn van faillissement van een onderneming, leiden direct tot een verhoogd risico, ‘ schrijft staatssecretaris Keijzer in een Kamerbrief. ’Lichte indicatoren, zoals kansberekeningen over de plausibiliteit van opgevoerde gegevens, leiden alleen in onderling samenspel tot een verhoogd risico.’

Aanvragen met een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik worden voorafgaand aan het uitbetalen van het voorschot door RVO verscherpt handmatig gecontroleerd, onder andere op de juistheid van de opgevoerde gegevens en andere indicatoren van mogelijke misbruikrisico’s. Aanvragen met een verhoogd risicoprofiel duren enkele weken in plaats van dagen, onder meer omdat ondernemers dan extra documentatie moeten overleggen.

Misbruikonderzoek en aangiftes

Er zijn tot nu toe zo’n 14.000 handmatige verscherpte controles uitgevoerd, zo meldt het ministere. Die hebben geleid tot ongeveer 6.200 afwijzingen en 481 misbruik onderzoeken. Na onderzoek door RVO en overleg met FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten over te gaan tot 70 aangiftes. Op basis van meldingen van onder meer Nederlandse banken, is het systeem verder aangescherpt:

Het risicoprofiel wordt aangepast op basis van waargenomen patronen. Bij een hoger risicoprofiel van aanvragen worden aanvragen vooraf handmatig beoordeeld.

Handmatige controle is aangescherpt bij de uitbetaling van voorschotten.

Alle aanvragen worden vanaf nu bij bevoorschotting en bij de vaststelling gecontroleerd op basis van gegevens van de Belastingdienst.

Bij een vermoeden van misbruik na een onderzoek, wordt sneller overgegaan tot het vaststellen van de subsidie op nihil en worden eventuele voorschotten teruggevorderd.

Er zal nog intensiever overleg plaatsvinden tussen RVO, KVK, de banken, FIOD, Belastingdienst en het UWV. Er is dagelijks overleg tussen de gespecialiseerde fraudeafdelingen van banken en die van de RVO.