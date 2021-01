In 2021 zijn wij ‘on top of our game’ voor financials

Nu heel 2021 nog open ligt vragen we uitgever Renske van de Merbel wat Executive Finance, cm: ControllersMagazine en Finance Academy dit jaar in petto hebben voor financieel professionals die vooruit willen in hun vakgebied. Van de Merbel is verantwoordelijk voor de financiële merken van Vakmedianet: “De opleidingsbehoefte van financials wordt alleen maar groter. Wij staan er voor hen, coronacrisis of niet.”

Allereerst, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?

“Als ik de balans opmaak, was 2020 een turbulent en ontwrichtend jaar, maar ook innovatief en fascinerend. Op een aantal fronten waren we behoorlijk succesvol. Het online bereik van onze financiële merken is enorm toegenomen door de ontwikkelingen tijdens het coronajaar. Ons volledig digitale leerplatform Finance Academy E-learning draait op volle toeren. We zijn waardevolle strategische partnerships aangegaan met onder meer de Vereniging van Registercontrollers (VRC). En we hebben de heftige tijd goed benut door versneld en vol in te zetten op onze digitale transformatie. In 2021 ga ik daar met het team en onze doelgroepen de vruchten van plukken.”

“Tegelijkertijd was de druk op het team groot om sterke digitale alternatieven voor onze vele fysieke events, masterclasses en collegereeksen neer te zetten. De impact van de coronacrisis op ieders privéleven kwam daar bovenop. Daar praat je met elkaar over en dan merk je pas echt wat een pijnlijke barrière een laptopscherm kan vormen. Ook de tragiek van een denkbeeldige fles champagne opentrekken met elkaar tijdens een virtuele borrel, laat ik liefst snel achter me. Het wordt tijd dat we onze successen weer écht kunnen vieren.”

Hoe hebben de opleidingen van de Finance Academy de eerste lockdown in maart doorstaan?

“Toen de eerste lockdown een feit werd hadden we een prachtig maar bovenal fysiek opleidingsaanbod live staan op Finance Academy. En onze Nationale Controllersdag, een jaarlijks begrip onder honderden controllers, zou in 2020 op een toplocatie haar grootse, feestelijke, dertigjarige jubileumeditie beleven. Op slag werden bijna alle mogelijkheden om grote groepen aan onze events en opleidingen te laten deelnemen weggevaagd.”

“Maar een aanzienlijk deel van de financieel professionals die we bedienen wil zich wél blijven ontwikkelen. Hun opleidingsbehoefte wordt zelfs steeds groter omdat het vakgebied volop in beweging is door technologische ontwikkelingen. Bovendien hebben veel accountants en registercontrollers met permanente educatie te maken vanuit de NBA of VRC. Oftewel, vanuit hun PE-verplichting moeten zij met een eigen PE-portfolio aantonen dat zij actief bijblijven in hun vakgebied.”

Knap lastig om een PE-plan op te bouwen als alle opleidingen worden afgeblazen…

“Precies. De NBA heeft inmiddels accountants in business een half jaar uitstel gegeven om aan hun PE-verlichting voor 2020 te voldoen, maar in maart vorig jaar was de situatie vrij penibel. In het oog van de storm zijn we als team keihard gaan knokken om al onze congressen en opleidingen te transformeren tot blended-concepten en volledig digitale programma’s. Ons uitgangspunt was daarbij steeds: we doen dit alleen als we financials de best mogelijke beleving en kwaliteit kunnen blijven bieden, uiteraard op een veilige manier.”

Dat ging vast niet zonder slag of stoot. Hoe hebben financials de digitale omwenteling ervaren?

“Het was een absolute rollercoaster. Door focus te houden op onze gedeelde visie en strategie vind ik dat we er toch goed in zijn geslaagd om sterke digitale programma’s te verzorgen. Zo beet onze Nationale Controllersdag de spits af als eerste volledig digitale event. Nieuw en spannend, maar wat een fantastisch gevoel om middenin zo’n onzekere periode het vertrouwen te krijgen van honderden controllers en onze partners, waaronder hoofdpartner USG Finance. Ook de interactie tussen deelnemers en sprekers en deelnemers onderling was opvallend groot: er werd zelfs genetwerkt op de virtuele congresvloer. Na afloop kreeg ik van mijn Eventsteam het evaluatiecijfer van de deelnemers binnen: een dikke 7,5. Ik herinner het me nog goed: op hetzelfde moment was daar ineens Frank Sinatra op de radio met het nummer That’s Life. Hij zong, vrij vertaald, ‘Elke keer als je op je smoel gaat, raap jezelf dan op en kom terug in de race.’”

“Ja, dat nummer is voor mij wel de titelsong van 2020 gebleken. In januari startte ik met een ambitieuze strategie voor onze merken. In maart leek het erop dat alle sprankelende plannen onderuit geschoffeld zouden worden. Maar zoals Sinatra ook zingt: ‘De wereld blijft wel doordraaien’. In 2021 zijn wij voor financials dan ook weer ‘on top of our game’.”

Uw carrière een boost geven in 2021? De top 5 opleidingstips van Renske van de Merbel: Finance Academy E-learning: 24/7 online kennis voor een sterk PE-plan

“We wilden financials helpen om hun ontwikkeling en PE-activiteiten optimaal in te passen in hun agenda. Met behulp van ons grote aanbod aan e-learnings kunt u zelf bepalen hoe, waar en wanneer u uw vakkennis op peil houdt. Dus 24/7 en vanaf alle mogelijke devices. Finance Academy E-learning is na de lancering in korte tijd uitgegroeid tot het populairste digitale leerplatform voor financieel professionals. Ik verwelkom u er graag.” Bent u al toekomstproof? De toekomst van uw functie ligt in kunstmatige intelligentie

“De digitale transformatie versnelt de technologische ontwikkelingen in de financefunctie. Vraagt u zich af hoe u RPA, blockchain en kunstmatige intelligentie nu echt succesvol kunt inzetten? De collegereeks Data Driven Finance biedt u een unieke combinatie tussen data gedreven organiseren én daadwerkelijk aan de slag gaan met data. Een aanrader als u voorop wilt blijven lopen in uw vakgebied.” Uw carrière in finance: zo wordt u een échte financiële leider

“Vandaag de dag is een echte financiële leider een strategisch business partner die óók de organisatie en medewerkers naar een hoger niveau tilt. Het intensieve Nyenrode executive programma Leergang Financieel Leiderschap gaat diep in op strategie, uw leiderschapsvaardigheden en uw vermogen om financiële inzichten en kennis effectief over te brengen op uw niet-financiële collega’s. Nationale Controllersdag 2021

“In 2021 zijn we vastbesloten revanche te nemen op het coronajaar met een Nationale Controllersdag editie zoals u die als controller nog niet eerder hebt beleefd. Een puntje-van-je-stoelervaring is gegarandeerd door uitstekende keynotes, interactiviteit & interessante ontmoetingen op een toplocatie. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het programma. Op dit moment kunt u profiteren van een aantrekkelijke blind ticket-actie.” Excel- en Power BI-kennisdagen

“Elk jaar organiseren we samen met de beste Excel- en Power BI-goeroes een aantal boeiende kennisdagen en trainingen. Data visueel aantrekkelijk presenteren? De beste dashboards maken voor snelle inzichten? De ongekende mogelijkheden van Power Platform benutten? Op Finance Academy vindt u een volledig overzicht van onze Excel- en Power BI-programma’s.”