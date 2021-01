Kan de accountantscontrole van de jaarrekening doorgaan?

Misschien heeft u binnenkort een afspraak voor de controle van de jaarrekening. Geen paniek, die kan gewoon doorgaan. Dan moeten de op te leveren stukken in het balansdossier natuurlijk wel digitaal hebben zodat de accountant daar op afstand bij kan.

Het werkt prima

Kortom als je goed voorbereid bent, dan gaat alles gewoon door. Het werkt prima volgens een teammanager van PwC die ik onlangs sprak. Zorg dat je balansdossier digitaal is en de accountant bij de digitale stukken kan.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je nog meer voldoen voor een vlotte controle? Deze vraag is mij al vele malen gesteld. Ik heb jarenlange ervaring bij accountants en mét accountants. Door jarenlang foutloze cijfers op te leveren aan de accountant weet ik aan welke voorwaarden je moet voldoen. De voorwaarden zijn:

Processen moeten waterdicht zijn; Honderd procent complete balansdossiers; Cijfers honderd procent in orde (geen afwijkingen); Complete concept jaarrekening aanleveren; Track record (minimaal twee jaar honderd procent de cijfers in orde).

Een interimcontrole en de managementletter helpen de doorlooptijd te verkorten. Als het bedrijf in oktober een interimcontrole had, dan hoeft de accountant alleen de laatste paar maanden maar te controleren. Te samen met een compleet balansdossier dan is de controle een peulenschil. Succes.