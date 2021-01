Kunt u gebruikmaken van de Baangerelateerde investeringskorting?

Bij investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen kan onder voorwaarden aanspraak worden gemaakt op de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK is een afdrachtvermindering op de loonheffing. Het is nog even de vraag of concerns daar ook volop gebruik van kunnen maken. De Europese Commissie moet hier nog een uitspraak over doen.

Is er sprake van een concern dan kan het voorkomen dat de investeringen worden gedaan door een andere vennootschap dan de vennootschap waar het personeel op de loonlijst staat. Zonder een nadere regeling zou de BIK dan niet benut kunnen worden. In dat geval wil het kabinet komen met een tegemoetkoming waarbij de vennootschap dat het personeel op de loonlijst heeft staan de afdrachtvermindering kan benutten. Voorwaarde is wel dat sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Europees addertje onder het gras

Maar hier schuilt een Europeesrechtelijk addertje onder het gras! Buitenlandse vennootschappen kunnen namelijk geen onderdeel zijn van een fiscale eenheid en de BIK beoogt enkel investeringen in Nederland te stimuleren. Hierdoor kan het voorkomen dat een Nederlandse vennootschap geen gebruik kan maken van de BIK als een buitenlandse groepsvennootschap in de EU de investering doet, terwijl dat in een Nederlandse situatie door de vorming van een fiscale eenheid wel mogelijk is. Hierdoor worden buitenlandse investeringen nadeliger behandeld dan investeringen in Nederland.

Terugwerkende kracht

Het kabinet heeft daarom de regeling van de BIK voor de fiscale eenheid voorgelegd aan de Europese Commissie. Deze regeling treedt dus voorlopig niet in werking. Als de Europese Commissie de regeling goedkeurt, treedt deze mogelijk alsnog in werking per 1 januari 2021 (met terugwerkende kracht als de Europese Commissie pas in 2021 de regeling goedkeurt). Vooralsnog kan een vennootschap die deel uitmaakt van een fiscale eenheid alleen in aanmerking komen voor de BIK voor haar eigen af te dragen loonheffing voor investeringen die zij zelf doet.

Aanpassing percentages

Als de Europese Commissie de regeling voor de fiscale eenheid niet goedkeurt, zal het kabinet deze niet invoeren. Het budget dat hiervoor was gereserveerd, wordt in dat geval per 1 januari 2021 gebruikt om de percentages van 3,9 en 1,8 procent te verhogen naar 5 respectievelijk 2,08 procent.

Auteur: Mr. Geert de Jong, Bureau Vaktechniek Fiscaal van Grant Thornton Accountants en Adviseurs (BVTFiscaal@nl.gt.com).