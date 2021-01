‘Meer investeringen in duurzaamheid bedrijven tijdens corona’

Nederlandse bedrijven hebben tijdens de coronacrisis de investeringen in duurzaamheid flink opgevoerd. Volgens onderzoek van ING vindt het bedrijfsleven duurzaamheid nu belangrijker geworden dan voor het uitbreken van de pandemie.

Met name de grootbedrijven zien een sterkere noodzaak om zelf te verduurzamen. Volgens ING gaat het om 79 procent. Een derde heeft tijdens de crisis daarin zelfs al extra geïnvesteerd. De ondervraagde bedrijven verduurzamen vooral voor een beter milieu, maar ook om kosten te besparen. Ook de toekomst van het bedrijf veiligstellen blijkt een belangrijke drijfveer, aldus de bank.

Twee onderzoeken

“In deze tijd die vooral om corona draait is juist duurzaamheid voor bedrijven belangrijker geworden”, zegt Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING. “Dat is heel duidelijk gebleken doordat we het onderzoek twee keer hebben gedaan: vlak voor de crisis, naar aanleiding van het klimaatakkoord, en nu een jaar later.”

Tijdens het eerste onderzoek bleek volgens ING al dat bedrijven verduurzamen noodzakelijk vonden. Bovendien vonden ze dat het bedrijfsleven daarbij het voortouw moest nemen. Onlangs herhaalde ING het onderzoek om te kijken of de coronacrisis voor andere opvattingen had gezorgd. “Wat blijkt: ruim de helft van de bedrijven is duurzaamheid tijdens de coronacrisis belangrijker gaan vinden. Bij grote bedrijven is dit zelfs ruim twee derde.”

Verduurzamen

Ruim de helft van de bedrijven (59 procent) is al veel bezig met verduurzamen, onder grootbedrijven is dat zelfs driekwart. Het gaat meestal om relatief makkelijk door te voeren maatregelen zoals energiebesparing, het recyclen, reduceren en scheiden van afval, waterbesparing en het gebruiken van duurzame energie. Verder blijkt dat er steeds meer bedrijven zijn die ook aan CO2-reductie doen, duurzame producten en productiemethodes ontwikkelen of circulair produceren.