Nederlandse organisaties drie keer beboet voor schending AVG

Drie Nederlandse organisaties zijn afgelopen jaar beboet voor schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit blijkt uit het GDPR Fines 2020 Report van Finbold.com. In totaal zijn voor 171 miljoen euro aan boetes opgelegd aan Europese landen.

Uit het onderzoek blijkt dat Italiaanse bedrijven en organisaties de hoogste boetesom hebben gekregen. In totaal werden er 34 overtredingen genoteerd, goed voor 58,16 miljoen euro. Het Verenigd Koninkrijk staat op de tweede plaats met 43,9 miljoen euro aan boetes voor slechts drie overtredingen. Ook waren en drie overtredingen in Duitsland en dat leverde 37,39 miljoen euro aan boetes op. In totaal werden er in de EU in 2020 299 boetes uitgedeeld.

Nederland op plek zeven

In Nederland werden drie organisaties op de vingers getikt vanwege schending van de AVG. In totaal gaat het om 2,08 miljoen euro aan boetes. Daarmee bezet ons land de zevende plek op de ranglijst. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) kreeg een boete van 830.000 euro, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) kreeg een boete van 525.000 euro en een onbekende organisatie kreeg een boete van 725.000 euro.

Overtredingen significant hoog

Oliver Scott, hoofdredacteur van Finbold.com, merkt op: “Ondanks campagnes om organisaties betere maatregelen te laten nemen om consumentengegevens te beschermen, blijven de overtredingen in de hele EU significant hoog na de invoering van de wet in 2018. Het wordt interessant om te zien of organisaties extra verantwoordelijkheid nemen om inbreuken in 2021 te voorkomen.”