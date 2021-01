Palm Invest-fraudeur Remco V. is vorige week door de Spaanse politie gearresteerd. Dat bevestigen zijn advocaat Marcel van Gessel en het Nederlandse Openbaar Ministerie na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Volgens het OM is het nog niet bekend wanneer hij aan Nederland wordt uitgeleverd.

V. stond gesignaleerd omdat hij vorig jaar werd veroordeeld wegens belastingfraude. Hij had volgens het vonnis een “aansturende rol” bij schijnhandel van grote partijen elektronica zoals Playstations en iPhones. Bij die handel werd enerzijds btw ontdoken en die belasting werd anderzijds teruggevraagd bij de fiscus. Dat kostte de Belastingdienst miljoenen euro’s. Eerder was V. een van de oprichters van vastgoedfonds Palm Invest dat zou beleggen in Dubai. Het meeste geld verdween in de zakken van V. en mede-oprichter Danny K..