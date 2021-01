Onderzoekers pleitten voor centraal aandeelhoudersregister

Hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Niek Zaman van de Universiteit Leiden is een voorstander van de komst van een Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR). Dat schrijft hij in een rapport, dat het FD heeft ingezien. Zaman pleit voor een snelle invoering van het CAHR onder ander vanwege de coronapandemie.

Al meer dan een decennium staat een CAHR op de agenda van de politiek, maar knopen zijn er nog niet doorgehakt. Dit register zou banken en opsporingsautoriteiten kunnen helpen financiële criminaliteit zoals belastingontduiking, fraude en witwassen te bestrijden. Ook zou het midden- en kleinbedrijf kunnen helpen door een vereenvoudiging van financieringsmogelijkheden, vooral nu de coronapandemie woedt. Dat zegt Zaman tegen het FD.

Kosten drukken

Juist door corona wordt de urgentie van een ‘aandelenkadaster’ onderstreept, meent Zaman. Het kan helpen de kosten te drukken voor financieringsverzoeken van, met name, het mkb. “Een dergelijk register vereenvoudigt periodieke onderzoeken naar bedrijven, en scheelt notariskosten”, aldus de hoogleraar. Ook breekt hij een lans voor de digitalisering van aandelen van niet-beursgenoteerde bedrijven, zodat deze makkelijker verhandelbaar worden.

Onbenut potentieel

Het onderzoek van Zaman is mede gefinancierd door ABN Amro en financieel dienstverlener AFS Group. Deze twee partijen zijn enthousiast over het plan. Jan Bart de Boer, chief commercial officer bij de clearing-tak van ABN, weerspreekt lachend dat “dit een geheim plan is van ons om rijker te worden’.

Hij wijst op onbenut economisch potentieel. “Het is toch raar dat je tegenwoordig met bijna nul transactiekosten een aandeel kunt kopen op de beurs, maar dat het voor mkb’ers enorm in de papieren loopt om aandelen in hun eigen zaak te verkopen.”