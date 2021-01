Opnieuw KPMG-accountants terechtgewezen om debacle Imtech

Twee accountants van het kantoor KPMG zijn berispt wegens hun rol in het faillissement van ingenieursbureau Imtech. De tuchtrechter voor de branche verklaarde klachten van curatoren over nalatige controles op de cijfers van 2012 van Imtech deels gegrond.

Imtech was een bedrijf met een miljardenomzet, maar ging in 2015 failliet na boekhoudfraude bij een dochterbedrijf Duitsland en grote verlieslijdende projecten. Berucht was een megaklus voor de bouw van een Pools pretpark waar naderhand veel mis mee bleek te zijn. Curatoren van het ingenieursbedrijf stellen al langer dat KPMG-accountants faalden bij het toezicht op de Imtech-cijfers.

Documenten ontbraken

Bij de goedkeuring van de cijfers van 2012 had de ene accountant “niet volgens de voor hem geldende vaktechnische” voorschriften gehandeld, stelt de tuchtrechter vast. Zo ontbraken bepaalde documenten die voor de controle nodig waren. “Hij heeft dan ook gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag”, schrijft de Accountantskamer.

Bij de andere berispte accountant, die moest nagaan of de eerdere accountantscontrole van de cijfers kwalitatief in orde was, zet de tuchtrechter vraagtekens bij de diepgang van zijn onderzoek. Omdat er nogal wat schortte aan het boekonderzoek over 2012 had deze accountant de controles nooit goed mogen keuren, vindt de tuchtrechter.

Drie accountants stonden terecht

In totaal stonden drie KPMG-accountants terecht. Datzelfde gebeurde in 2019 ook al, maar toen ging het om vermeende gebreken bij de controle van de cijfers over 2011. Na dat proces werden twee accountants tijdelijk geschorst, voor periodes van drie maanden en een maand.