QuandaGo stelt Patrick van Eerden aan als CFO

QuandaGo, leverancier van cloudgebaseerde customer experience software, heeft Patrick van Eerden benoemd tot Chief Financial Officer. In zijn nieuwe rol blijft Van Eerden de financiële operatie en de bijbehorende teams aansturen, daarmee de strategie van QuandaGo ondersteunend om een snel schaalbare wereldwijde software-as-a-service-onderneming uit te bouwen. Van Eerden wordt daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van de HR-functie en is vanaf nu lid van het Executive managementteam.

Van Eerden startte in 2019 bij QuandaGo. Hij heeft zich daar vanaf het begin beziggehouden met het optuigen van de financiële processen en de aansturing van de accounting- en finance-teams. Onder zijn leiding is de finance-operatie succesvol uitgebouwd tot een afdeling die een groeiend netwerk van klanten en partners in internationale markten ondersteunt. Verder heeft hij meegewerkt aan de integratie van teams en afdelingen na overnames die QuandaGo heeft gedaan. Van Eerden heeft een bedrijfseconomische achtergrond en werkte eerder voor KPMG en VodafoneZiggo.

Unieke ervaring

“Van Eerden brengt unieke ervaring mee in het opzetten van nieuwe finance-afdelingen en het begeleiden van integratieprocessen na overnames, hetgeen vaart geeft aan onze groei- en uitbreidingsplannen,” aldus Arnoud Munneke, Co-Chief Executive Officer en medeoprichter van QuandaGo. “Met deze benoeming is het nieuwe leiderschapsteam van QuandaGo compleet en zijn we op kracht voor verdere uitbreiding van ons productportfolio, het binnenhalen van benodigd talent en het internationaal laten groeien van onze onderneming, met name in de VS en zuidoost-Azië.”

“Ik ben verheugd dat ik ben aangesteld als CFO bij QuandaGo. Ik zie er naar uit om voort te bouwen op ons succes tot nu toe richting een mooie toekomst van onze onderneming,” zegt Van Eerden. “Ik geloof sterk in het optuigen van een finance-afdeling die ten dienste staat van de volledige organisatie en die bijdraagt aan het succes van de onderneming. Ik zie uit naar de kansen die in het verschiet liggen.”

