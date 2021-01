Sjoerd van der Eijk nieuwe financieel directeur Leaseplan Nederland

Sjoerd van der Eijk is per 1 maart de nieuwe financieel directeur van LeasePlan Nederland. Hij maakt hiermee de overstap van LeasePlan Corporation naar LeasePlan Nederland. Zo meldt het bedrijf.

Bij LeasePlan Corporation werkte Van der Eijk al enkele jaren in verschillende financeposities. Zo was hij onder andere Director Financial Planning & Analysis en Cluster Finance Director voor een aantal landen. Met de komst van Van der Eijk is het management team van Leaseplan Nederland compleet, onder aanvoering van algemeen directeur Sander Pleij, die afgelopen najaar is benoemd.

Brede kennis

Over de aanstelling van Van der Eijk zegt Pleij: “Zijn brede financiële kennis, plus de specifieke kennis van LeasePlan en ervaring in de aansturing van een aantal landen als Cluster Finance Director, is voor ons van grote waarde.” De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten.

