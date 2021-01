‘Sterke opleving overnamemarkt in tweede helft 2020’

De wereldwijde markt voor bedrijfsfusies en overnames heeft in de tweede helft van dit jaar sterk herstel laten zien in vergelijking met de zwakke eerste jaarhelft, toen de coronacrisis zorgde voor grote terughoudendheid bij het sluiten van deals. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times die cijfers aanhaalt van data-onderzoeker Refinitiv.

De totale waarde aan fusies en overnames ligt dit jaar op 3,6 biljoen dollar, omgerekend meer dan 2900 miljard euro. Dat is 5 procent minder dan in 2019. In de eerste helft van dit jaar werden veel minder deals gesloten vanwege de virusuitbraak, maar sinds begin juli schoot het aantal transacties sterk omhoog, met een waarde in de tweede helft van meer dan 2,3 biljoen dollar. Het vertrouwen om deals te doen kreeg daarbij steun van de stijgende beurskoersen en de hoop op coronavaccins.

De grootste deals

Tot de grootste deals die de afgelopen tijd werden aangekondigd, behoort de overname van marktonderzoeker IHS Markit door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s Global (S&P) voor 44 miljard dollar. Daarnaast waren er bijvoorbeeld de aankoop van chipbedrijf Xilinx door Advanced Micro Devices (AMD) voor 35 miljard dollar en de overname van biotechnoloog Alexion door AstraZeneca voor 39 miljard dollar. Ook was er nog de overname van de zakelijke chatdienst Slack door softwareconcern Salesforce voor bijna 28 miljard dollar.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs was opnieuw de winnaar dit jaar als het gaat om het adviseren bij fusies en overnames, met een marktaandeel van bijna 28 procent. Daarna volgen Morgan Stanley en JPMorgan Chase.

