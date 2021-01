Sterkste groei industrie sinds september 2018

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in december met het sterkste tempo gegroeid sinds september 2018. Met name het aantal nieuwe orders nam behoorlijk toe, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Ook de werkgelegenheid nam toe, zij het bescheiden.

De groei van de orders leidde tot de op een na grootste toename van de productie in twee jaar. Bedrijven kochten duidelijk meer voorraden in. Maar door de coronacrisis zijn ook de verstoringen in de leveringsketen toegenomen. Volgens Nevi is sprake van de grootste “verlenging” van de levertijden sinds april.

Grootste groei sinds februari 2018

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam uit op een stand van 58,2 tegenover 54,4 in november. Als deze graadmeter boven 50 uitkomt is er sprake van groei, daaronder van krimp. Zowel bij de orders van de import als export was sprake van de grootste groei sinds februari 2018.

Krachtig herstel

“Hoewel de coronacrisis allerminst voorbij is, laat de industrie een krachtig herstel zien”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. “Het lijkt erop dat de vraag naar industriële producten toeneemt doordat de economische vooruitzichten zijn verbeterd als gevolg van de komst van werkende vaccins. Het is duidelijk dat ondernemers rekenen op een krachtig economisch herstel in 2021.”

De werkgelegenheid groeide in december voor de tweede maand op rij. Veel bedrijven maken werk van het uitbreiden van de personeelsbestanden om de grotere huidige en toekomstige vraag te kunnen verwerken. Wel was er hier sprake van grote verschillen binnen sectoren, met onder andere banenverlies in de branche consumptiegoederen.