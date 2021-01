Suzanne Bliemer nieuwe financieel directeur Heimstaden Nederland

Suzanne Bliemer is met ingang van 1 februari de nieuwe financieel directeur van Heimstaden Nederland. In deze functie wordt Bliemer verantwoordelijk voor de finance-afdeling en treedt ze als directielid toe tot het bestuur van de Nederlandse tak van de van oorsprong Scandinavische woningverhuurder.

Bliemer deed ongeveer twintig jaar aan ervaring op in verschillende financiële functies binnen de vastgoedsector. Momenteel werkt ze nog als concerncontroller bij de Alliantie. Daarvoor werkte ze als director reporting & control bij Multi Corporation en vervulde ze diverse rollen bij onder andere Vesteda, OVG Projectontwikkeling en Price Waterhouse.

Ambitieuze doelen

“Heimstaden stelt zichzelf ambitieuze doelen op het gebied van klantvriendelijkheid en duurzaamheid en dat spreekt me erg aan,” zegt Bliemer. “Het is daarnaast indrukwekkend om te zien wat de organisatie in Nederland al in korte tijd heeft neergezet. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.”

