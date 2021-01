Takko Fashion stelt Ernst de Kuiper aan als interim-CFO

Takko Fashion heeft Ernst de Kuiper benoemd tot interim-CFO. De Kuiper neemt het stokje over van Andreas Silbernager, die zijn functie vanwege gezondheidsredenen tot nader order neerlegt.

De Kuiper was eerder werkzaam als CFO/CIO voor onder meer Kwantum en Leen Bakker.

Deelnemer aan digitale thought leadership lunch

De Kuiper was onlangs deelnemer aan de digitale thought leadership lunch georganiseerd door Oracle NetSuite en Executive Finance. Een gesprek over standaardisering, het beheersen van data, maar ook over kansen pakken met data.

Wie werkt waar in finance?

De laatste tijd zijn er heel wat financeprofessionals van functie of of baan veranderd.

In dit overzicht alle carrièreveranderingen in finance op een rij.