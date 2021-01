“Toekomstbestendige economie vraagt veel meer aandacht voor verduurzaming”

We moeten veel meer aandacht besteden aan de verduurzamingsopgave om de Nederlandse economie en het verdienvermogen toekomstbestendig te maken. We staan hierbij voor de uitdaging om de doelen op de korte en de lange termijn beter bij elkaar te brengen. Investeringen in het kader van economisch herstel na de coronacrisis kunnen een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie.

Dit schrijft secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar nieuwjaarsartikel. Volgens Ongering moet de overheid meer regie nemen om de economie te verduurzamen door betere prijsprikkels te introduceren, langetermijndoelen een grotere rol te geven in overheidsinvesteringen, een doorleer- en omscholingscultuur te stimuleren en klimaatbeleid niet meer via de energierekening te financieren maar meer vanuit de algemene middelen.

Omslag nodig voor duurzaam verdienvermogen

Hoewel het coronavirus heeft geleid tot een tijdelijke dip van de CO2-uitstoot, draagt dit niet bij aan een fundamentele oplossing. Echt resultaat kan volgens Ongering alleen geboekt worden met een structurele omslag in de manier van energieopwekking én verbruik. Ongering: “De Nederlandse economie draait in belangrijke mate op CO2-intensieve industrie en landbouw. Bedrijven zullen de slag naar duurzaamheid moeten maken om bestaansrecht en groeikansen te behouden. Het tijdig aanpakken van de klimaatopgave is daarom van groot belang voor het toekomstbestendig maken van het Nederlandse verdienvermogen. Dat vraagt inzet van het bedrijfsleven en de financiële sector, maar ook van de overheid en van burgers.”

Milieukosten beter beprijzen

De overheid heeft volgens Ongering een belangrijke rol te vervullen als marktmeester die zorgt voor duidelijke spelregels en prijspikkels. “De bestaande subsidies en heffingen zijn nog onvoldoende op de verduurzamingsopgave afgestemd. Dat is een gemiste kans. Om een gelijk speelveld te behouden moeten we hier in de eerste plaats op Europees niveau afspraken over maken. Bijvoorbeeld over het afbouwen van de belastingvrijstelling voor fossiele brandstoffen en het aanscherpen en verbreden van het Europese handelssysteem voor CO2-emissierechten (ETS).”

Geef langetermijndoelen een grotere rol in overheidsinvesteringen

“We moeten de komende tijd onze focus gaan verleggen van crisisbeleid naar economisch herstel. De overheid moet met haar stimuleringsbeleid niet alleen bijdragen aan herstel op de korte termijn, maar ook richting geven aan verduurzaming van de economie.” Volgens Ongering kan dit onder andere met investeringen in hernieuwbare energie en de bijbehorende infrastructuur. Dit type investeringen heeft vaak een groot multipliereffect en is bepalend voor de toekomstige economische groei.