‘Top bedrijfsleven heeft jaarsalaris minimumloner al binnen’

De topmannen van grote bedrijven als Philips, Ahold Delhaize en Unilever hebben na enkele dagen in het nieuwe jaar al het loon verdiend waarvoor een minimumloner nog de rest van het jaar moet werken. Daarop vestigt vakbond FNV de aandacht vanwege Fat Cat Day.

Het gaat om een uit Engeland overgewaaid fenomeen. Daar wordt al langer bijgehouden op welke dag de inkomsten van topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven het gemiddelde Britse jaarsalaris overtreffen.

FNV heeft zelf een lijstje gemaakt van de veertien meest invloedrijke topbestuurders van Nederland. Hierop zijn ook de bazen van Aegon, de drie grote Nederlandse banken en Shell te vinden. Ook die van DSM, KPN, PostNL, KLM, Schiphol en de NS zijn in de lijst opgenomen. Gemiddeld zouden hun beloningen afgelopen donderdag al meer dan een jaarsalaris van een minimumloner bedragen.

Crisiscorrectie

De vakbond houdt nog wel wat slagen om de arm. Zo weet de bond niet hoeveel de bestuurders precies verdienen. De cijfers uit de lijst zijn gebaseerd op salarissen uit eerdere jaren en FNV heeft ook nog een ‘crisiscorrectie’ toegepast, omdat de bestuurders vanwege de coronacrisis mogelijk geen bonussen zullen krijgen. Ook is voor het samenstellen van de lijst gekeken naar het aantal gesprekken dat de bedrijfsbazen hadden met ministers en staatssecretarissen in Den Haag.

–> Lees ook: ‘Weinig bestuurders doen serieus salarisoffer in coronacrisis’

De vakbond doet tegelijkertijd een dringend beroep op de invloedrijke bestuurders om zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur. “Van het huidige minimumloon van 10,24 euro bruto per uur kunnen mensen niet of nauwelijks rondkomen”, benadrukt FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha. “Dit staat in schril contrast met het feit dat er, ook in Nederland, elk jaar meer miljonairs en miljardairs bijkomen.”