Topeconomen: president Biden goed voor economie en handel

De benoeming van Joe Biden tot nieuwe president van de Verenigde Staten is goed voor de wereldwijde economie en internationale handel. Volgens topeconomen zal hij meer doen om gewone Amerikanen te steunen tegen de coronacrisis, de enorme ongelijkheid in de VS aanpakken en de handelsrelaties met Europa verbeteren.

“Biden zal verstandig ‘middle of the road’ beleid gaan voeren”, zegt Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. “We gaan terug naar normaal”, zo denkt hij. Hij stelt dat Biden wel een enorme taak wacht om de grote ongelijkheid in de VS aan te pakken, want heel veel mensen blijven nog steeds achter in het land. “De structurele problemen zijn erg diep.”

Belastingen voor rijken omhoog

Emeritus hoogleraar economie Sylvester Eijffinger van Tilburg University zegt dat het coronasteunpakket dat Biden heeft aangekondigd wijs ingevuld is en “precies is wat de Amerikaanse samenleving nodig heeft”. Daarbij gaan de belastingen voor de rijken weer omhoog, nadat die eerder waren verlaagd door Donald Trump. “Trump heeft alles geprobeerd kapot te maken wat Obama heeft gedaan. Nu gaan de Democraten de erfenis van Trump kapotmaken. Biden beseft wel heel goed dat hij ook de aanhangers van Trump tegemoet zal moeten komen.”

Relatie EU en VS wordt beter

De economen zeggen ook dat het belangrijk is dat Biden het klimaatakkoord van Parijs gaat ondertekenen, terwijl hij de hand zal uitsteken naar Europa. “De relatie tussen de EU en de VS zal aanmerkelijk beter worden”, denkt Eijffinger. Volgens Van Wijnbergen was Trump extreem agressief met zijn handelsoorlogen en zal er onder Biden een meer stabiel handelsbeleid komen. “Biden is een stuk redelijker, een volwassen iemand.” Overigens wordt wel verwacht dat hij de harde lijn tegen China door zal zetten.

Nieuwe fase voor wereldeconomie

Eijffinger, ook gasthoogleraar aan de Universiteit van Harvard, denkt dat de economische vooruitzichten positief zijn nu de uitrol van vaccins is begonnen. “Er komt een nieuwe fase aan voor de wereldeconomie. Het spaargeld bulkt in de zakken van mensen, wat zal zorgen voor een enorme inhaalslag.” Hij spreekt zelfs van de ‘roaring twenties’, net als na de Spaanse griep van 1918.

Voorzichtiger

Van Wijnbergen is wat voorzichtiger. Hij wijst op de grote politieke polarisering in de VS onder Trump. Mochten de Republikeinen bij de tussentijdse Congresverkiezingen in 2022 weer de meerderheid in de Senaat in handen krijgen, kunnen zij Biden lamleggen, net als eerder bij Obama gebeurde.