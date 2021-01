Voormalig financieel directeur Studio 100 cel in vanwege oplichting

Wat te doen bij vermoedens van fraude? Volg de e-learning!

Een voormalig financieel directeur van het Belgische Studio 100 is wegens fraude veroordeeld tot veertig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet deze Maarten S. een boete van 16.000 euro betalen en krijgt hij een beroepsverbod van tien jaar.

De rechter in Antwerpen achtte bewezen dat hij in totaal 5,4 miljoen euro afhandig heeft gemaakt van het amusementsbedrijf van Gert Verhulst en Hans Bourlon. De fraude kwam in 2016 aan het licht na een interne controle. Vervolgens bleek dat S. zich twaalf jaar lang had verrijkt ten koste van zijn werkgever.

Nepfacturen

Een van de manieren waarop dat gebeurde, was een project met speelgoedketen Fun. In de winkels van Fun zou een shop worden ingericht waar producten van Studio 100 verkocht gingen worden. Voor dat project werden allemaal rekeningen betaald, maar zeker zestig procent van de facturen was nep. Ook werden de productiebudgetten van films flink opgevoerd met fictieve rekeningen.