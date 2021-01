Voorzitter Accountantskamer: “We houden rekening met golf aan tuchtzaken”

De Accountantskamer verwacht dat er in 2021 een golf aan tuchtzaken komt als gevolg van de verantwoording van de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Dat zegt Sandra Schreuder, voorzitter van de Accountantskamer, in een interview met Accountancy Vanmorgen.

Het zal volgens Schreuder dan vooral gaan om zaken waarbij een accountant niet achter een NOW-uitkering staat waardoor een uitgekeerde vergoeding moet worden terugbetaald. “Daartegen zullen veel bedrijven in het geweer gaan. En een klacht indienen. We houden rekening met een golf van dergelijke tuchtzaken.”

Om de druk op de huidige tien leden en twintig plaatsvervangende leden van de Accountantskamer te verlichten, heeft Schreuder een verzoek neergelegd bij het ministerie van Financiën om het wettelijk ledental uit te breiden. “Om zo de nodige flexibiliteit te kweken. Daar is een wetswijziging voor nodig. Ik hoop dat dat volgend jaar geregeld is.”