Voorzitter UBS staat nog achter topman Hamers

Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig topman van ING voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank.

Weber zegt nog steeds vertrouwen te hebben dat Hamers goed werk kan doen bij UBS. Overigens wilde hij niet direct antwoord geven op de vraag of hij er vertrouwen in heeft dat Hamers aan het roer blijft staan van de Zwitserse grootbank. “We blijven de situatie volgen en komen met nieuws als er ontwikkelingen zijn.”

Interne discussies

Vorige maand werd door bronnen nog gemeld dat er interne discussies zijn binnen de top van UBS over de vervolging van Hamers die sinds november aan het roer staat bij de bank. Er zou zelfs al zijn gepraat over wie een mogelijke vervanger voor Hamers zou kunnen zijn, mocht zijn positie onhoudbaar worden.

Hamers gaf leiding aan ING toen het bedrijf in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Volgens het gerechtshof in Den Haag kan het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om verboden gedragingen tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie gaf eerder aan geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers.

Onverwachte benoeming

De benoeming van Hamers bij UBS werd in februari vorig jaar aangekondigd en was vrij onverwacht. UBS is namelijk een grote vermogensbeheerder en Hamers heeft weinig ervaring op dit terrein. Weber zou voor de benoeming van Hamers zes maanden met hem hebben gesproken. Volgens de voorzitter was er uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergrond van Hamers, ook door onafhankelijke partijen.

Weber zelf stapt in april volgend jaar na tien jaar op als voorzitter (chairman) van UBS. Hij stelt dat er al mogelijke kandidaten op het oog zijn om hem op te volgen.