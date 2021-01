Wereldhandel was in november coronacrisis te boven

De wereldhandel had zich in november hersteld van de gevolgen van de coronacrisis. De toename van de internationale handel werd vooral gedreven door de invoer van goederen door ontwikkelde economieën, laat het Centraal Planbureau (CPB) weten in zijn maandelijkse Wereldhandelsmonitor. De uitvoer van die landen blijft juist achter, terwijl China daar goed presteert.

De totale wereldhandel nam in november met 2,1 procent toe ten opzichte van oktober en liet daarmee zien weinig last te hebben van nieuwe maatregelen om het virus in te perken in grote delen van Europa. De stijging was voldoende om te zorgen dat de wereldhandel, die na de uitbraak van het virus in mei een dieptepunt bereikte, qua volume het niveau van eind 2019 oversteeg.

Verenigd Koninkrijk springt eruit

Het handelsvolume in het Verenigd Koninkrijk steeg meer dan gemiddeld. Mogelijk heeft dat te maken met het hamsteren van goederen door bedrijven uit angst voor strengere regels als de Britten zonder akkoord de Europese Unie zouden verlaten.