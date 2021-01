Wie maakt bij jullie de jaarrekening?

Misschien even ter verduidelijking. Het is nooit de verantwoordelijkheid van een accountant om de jaarrekening op te stellen als hij een controleopdracht heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de directie (en dus niet van de controller) om het jaarverslag, bestaande uit directieverslag, jaarrekening en overige gegevens, voor controle voor te leggen aan de accountant.

Meer weten over de fiscale jaarrekening? Volg de e-learning!

Wie maakt de jaarrekening?

Directies schrijven deze stukken echter bijna nooit. Ze dragen deze taak bijna altijd over aan hun financiële mensen. We hebben het over de commerciële jaarrekening, maar zeker zo belangrijk is de fiscale jaarrekening. Denk aan besparing vennootschapsbelasting door fiscale toepassingen als HIR, deelnemingsvrijstelling, het nemen van liquidatie verlies op een buitenlandse deelneming etc.

Het directieverslag

Het directieverslag is een verantwoording van de directie. Het moet onder andere de volgende onderdelen bevatten: algemeen, organisatie, financiële resultaten, financiële positie, personeel, investeringen en de verwachte gang van zaken voor komend boekjaar.

Een jaarrekening is makkelijk te maken

Het is heel gemakkelijk om de jaarrekening in Excel te maken, dat voorkomt gelijk rekenfouten. Je kunt ook verwijzingen in de balans en winst- en verliesrekening maken naar bijvoorbeeld het kasstroomoverzicht, zodat dat automatisch wordt opgezet. Het directieverslag zou ik wel in Word maken. Lange teksten schrijven is lastig in Excel.

Maak gebruik van een 403-verklaring

Maak bij voorkeur gebruik van een 403-verklaring. In de negentiger jaren maakte ik op het accountantskantoor meer dan honderd jaarrekeningen per jaar. U begrijpt het, allemaal kleine ondernemingen, die niet controleplichtig waren.

In 2003 moest ik zowel voor de holding als alle dochters een jaarrekening maken. Dat waren twaalf verschillende jaarrekeningen. Dat wilde ik in 2004 niet nog eens en ik toen inderdaad gebruik gemaakt van de 403-verklaring. Wat wel belangrijk is om te weten, dat je als holding eerst een aansprakelijkheidsverklaring moet afgeven voor alle dochters. De 403-verklaring moet tevens ieder jaar gedeponeerd worden bij de KvK, zodat in de KvK bekend is waarom een dochter niet deponeert en daar wordt tevens doorverwezen naar de holding. Nog later kwam er een 406-verklaring bij en maakte ik de jaarrekening voor de holding en de tussen holding. Later nog diverse jaarrekeningen gemaakt.

Ik heb ook meegemaakt, dat een bedrijf geen 403-verklaring wilde, omdat men geen aansprakelijkheidsverklaring wilde afgeven. Die keuze wordt natuurlijk grotendeels bepaald door de financiële situatie van de dochters. In diverse discussies komt regelmatig consolidatie aan de orde. Tevens komt vaak de 403-verklaring naar voren. De 403-verklaring is ervoor dat de onderneming over alle entiteiten maar één jaarrekening hoeft te maken.

Het jaar is afgesloten, dus maakt je bedrijf voor iedere entiteit een jaarrekening, dan is het goed om daar eens over na te denken. Een 403-verklaring bespaart heel veel tijd.

Maak een consolidatie in Excel

Als je een 403-verklaring hebt en één jaarrekening gaat maken, dan moet je eerst consolideren. Het is simpel en je moet het ook simpel opstellen/houden. Niet zoals ik eens gezien heb consolideren op grootboekniveau, want als er verschillen zijn, dan zijn die bijna niet meer terug te vinden. Een oud-collega was op die manier dagen bezig. Van PWC heb ik altijd zeer goede adviezen gehad. Dus wordt er geconsolideerd op verdichtingsniveau. Heel prettig als je verdichtingsniveau heel nauw aansluit bij de verdichtingen volgens de Wet op de Jaarrekening. Het kost dan hooguit vijf minuten per entiteit. Dat allemaal zonder veel technische middelen als import en export.

Wie maakt bij u de jaarrekening, de controller, de CFO, een interimmer, etc etc?