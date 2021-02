Aantal witwaszaken voor het eerst in 5 jaar gedaald

Wat moet u doen bij vermoedens van fraude? Volg de e-learning voor het antwoord!

Het aantal witwaszaken is voor het eerst in vijf jaar tijd gedaald, meldt BNR Nieuwsradio die cijfers had opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. Sinds 2016 steeg het aantal witwaszaken dat voor de rechter kwam, maar in 2020 nam het aantal vonnissen voor het eerst af.

Volgens de Raad komt de daling door de coronapandemie, die effect had op alle soorten rechtszaken van het afgelopen jaar. In maart, april en mei lag de rechtspraak volgens de Raad grotendeels stil. Daarna is een inhaalslag gemaakt met het wegwerken van zaken, maar die was niet voldoende om een daling in het aantal zaken te voorkomen.

Een andere oorzaak van de daling zou kunnen zijn dat er nog geen uitspraak is gedaan in alle zaken die in 2020 voor de rechter kwamen.