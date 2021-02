ABN AMRO draagt Lars Kramer voor als nieuwe CFO

De Raad van Commissarissen heeft Lars Kramer voorgedagen als lid van de Executive Board en Chief Financial Officer van ABN AMRO. De voordracht is afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB). Totdat de benoeming van Lars Kramer ingaat en nadat Clifford Abrahams op 28 februari de bank verlaat, zal Annemieke Roest de rol van CFO ad interim vervullen.

Kramer is sinds 2017 lid van de Managing Board en CFO van Hellenic Bank. Daarvoor was hij ruim twintig jaar CFO bij ING, onder andere bij ING Wholesale Banking en ING Direct N.V.

Uitgebreide ervaring

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO: “De Raad van Commissarissen is blij met de voordracht van Lars Kramer. Zijn sterke staat van dienst als CFO en de uitgebreide ervaring die hij in meer dan 25 jaar heeft opgedaan in verschillende topposities in de bankensector maken hem bij uitstek geschikt voor de functie van CFO in de Executive Board van ABN AMRO. We verwachten dat Kramer met zijn leiderschapskwaliteiten en strategische vaardigheden een belangrijke bijdrage zal leveren aan de succesvolle uitvoering van de strategie van ABN AMRO.