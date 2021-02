Data-analyse is meer dan slicing and dicing

Data-analytics: er valt een hele wereld mee te winnen, stelt prof.dr. Jacques de Swart MBA, een van de sprekers tijdens de collegereeks Data Driven Finance. Zijn voorliefde voor wiskunde is daarbij leidend. “Ik wil financials laten zien dat er meer te doen is dan alleen slicing and dicing.”

Collegereeks Data Driven Finance Hoe kunnen Big Data Analytics positief bijdragen aan groeiende bedrijfsprestaties? Met alle nieuwe technologieën en methoden is het als financial belangrijk om het overzicht te bewaren en verbanden te leggen. Tijdens deze collegereeks kijken we hoe u data optimaal kunt gebruiken om de organisatie te laten groeien. Na het volgen van de collegereeks Data Driven Finance:

– Weet u hoe u data slim kunt gebruiken;

– Haalt u meer uit uw mensen en organisatie;

– Transformeert u naar een data gedreven organisatie.

De Swart is professor Toegepaste Wiskunde op Nyenrode Business Universiteit. Hij is tevens verantwoordelijk voor de Data Analytics groep van de Consultingpraktijk van PwC Nederland. Hier is hij verantwoordelijk voor een team van empathische econometristen, computational scientists en wis- en natuurkundigen die cliënten helpen met rekenen. “Ik werk vanuit mijn passie om de kracht en pracht van wiskunde te ontsluiten voor organisaties die zichzelf en hun omgeving willen verbeteren.” CFO’s en financials in het algemeen blijven volgens hem te lang hangen in slicing and dicing. “We kennen onder de naam big data een grotere hoeveelheid gegevens in organisatie. Maar daar maken we slechts eendimensionale doorsnedes van, terwijl je natuurlijk eenheden aan elkaar wilt verbinden waardoor je beslissingen kunt nemen die van toegevoegde waarde voor de organisatie zijn.”

Harder rijden

De Swart gebruikt een metafoor. “Je kunt, als je op een paard rijdt, proberen het paard harder te laten rijden, maar op een gegeven moment, als je echt sneller wilt gaan, moet je toch overstappen op een auto.” Zo koppelt een vervoersorganisatie data over vervoersstromen en betalingen aan weersverwachtingen en demografische ontwikkelingen. Om zo te berekenen hoe rendabel een investering in een nieuw vervoerstraject kan zijn. Of becijfert een elektronicaketen aan de hand van kassa-aanslagen, marketingacties en eveneens het weer, precies welke producten wanneer in de smaak vallen. “De cfo die dat voor elkaar heeft, kan correlaties laten zien. De beschikbaarheid van grote hoeveelheden data en de kracht van cloud computing maken dit mogelijk.”

Beslissingsondersteuning

Daarmee nemen ook de mogelijkheden voor beslissingsondersteuning toe, constateert De Swart. “Heel vaak bestaat er koudwatervrees. Het is geweldig om met de nieuwe mogelijkheden aan de slag te gaan en je hebt niet meteen programmeurs nodig om business intelligence op te pakken.’ Eén van de casussen die De Swart naar voren schuift, is het maken van een risk en control self assessment. “Wat is het benodigde bufferkapitaal dat daarbij hoort? Dergelijke assessments worden bij banken en verzekeraars in het kader van Basel en Solvency ook gedaan. Maar klopt de essentie van die assesments? Er is meer dan alleen kijken naar impact en kans van omvallen.” Een andere casus toont hoe de interne consistentie van een budget gecheckt kan worden op basis van historische data. Dergelijke casussen maken het gebruik van data-analytics concreet. “Spelen met data is leuk, maar uiteindelijk wil je natuurlijk naar een action based-model waarbij je als cfo ook daadwerkelijk wat met je data kunt.”

Lees ook

Data is het nieuwe goud, maar toezicht wordt scherper

Data-analyse verschaft CFO stoel aan tafel bij de business