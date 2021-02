Audit fors duurder geworden in 2020

De accountantscontrole is fors duurder geworden het afgelopen jaar. Accountantskantoren kampen met krapte op de arbeidsmarkt en intensievere controles in verband met corona drijven de prijzen omhoog. Daarom zijn de tarieven voor een derde jaar op een rij gestegen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ING Economisch Bureau. De adviestak heeft een klap gekregen tijdens het eerste coronajaar. Wel klopten meer klanten vorig jaar bij accountantskantoren aan voor informatie en advies over steunpakketten als de NOW. Ongeveer tien procent van de bedrijven die deze steun ontvangt heeft voor de verantwoording daarvan een verklaring nodig van een externe accountant. Ook zijn juist aan de auditkant intensievere controles nodig door deze maatregelen.

Prijzen stijgen

Intensievere controles betekenen hogere prijzen. De tarieven voor het werk van accountants stegen met tenminste 2 procent en voor de auditpraktijk en financiële administratie zelfs met zelfs 3 procent. Ook is er krapte op de arbeidsmarkt en door het dalende arbeidsaanbod stijgen de personeelskosten van accountantskantoren. Dat vertaalt zich naar de prijzen die worden gehanteerd.

Herstel voor accountants

Herstel ligt in de lijn der verwachting dit jaar, meent het bureau. De verwachting is dat als de economie herstelt, de vraag naar advies ook toeneemt. Grotere bedrijvigheid zorgt voor een toename in het werk voor accountants, maar ook subsidies zoals de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), die het kabinet introduceerde om investeringen post-corona een impuls te geven, zorgen ervoor dat ondernemingen weer vaker bij accountants op de stoep staan voor financieel of fiscaal advies. Afgelopen jaar kromp de accountancysector met 1 procent, maar dit jaar is de verwachting dat er een groei plaatsvindt van 1,5 procent.