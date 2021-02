‘Bedrijven in de knel door uitblijven TVL’

Het lukt de overheid niet om deze maand nog geld over te maken naar ondernemers die nog coronasteun van vorig jaar krijgen. Een aantal van die bedrijven komt daardoor in betalingsproblemen, zeggen ze tegen radiozender BNR. De Staat had beloofd het geld eind februari te betalen, maar woensdag kregen ondernemers een mail waarin stond dat dat niet meer gehaald gaat worden doordat systemen niet aangepast kunnen worden.

Op 9 december 2020 kondigde toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes op een persconferentie de uitbreiding aan van de coronasteunmaatregelen waarbij bedrijven met een omzetverlies van honderd procent een tegemoetkoming van zeventig procent werd toegezegd. En dat voor het eerste kwartaal van 2021, maar ook voor het laatste kwartaal van 2020. “En daar zit de crux”, zegt politiek verslaggever Thomas van Groningen.

Eerst toestemming nodig

“Zwaar getroffen ondernemers die al vijftig procent vergoed hadden gekregen (aanvankelijk bedroeg de TVL-steun namelijk vijftig procent), konden ineens twintig procent méér krijgen. Dat hebben ze nog niet gehad omdat de Staat eerst toestemming moest hebben vanuit Brussel vanwege Europese regels rondom staatssteun. Op 9 februari kreeg Nederland groen licht om die twintig procent alsnog uit te keren.”