Blog Jaap Koelewijn: Drie eeuwen windhandel

Veel bedrijven in de oude economie hebben het zwaar, technologische vernieuwing verandert het landschap. Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen met bedrijven op de beurs die niet meer zijn dan een zak geld zonder plan.

De coronapandemie heeft effecten die steeds bizarder beginnen te worden. In de reële economie zien we sterk uiteenlopende ontwikkelingen. In Zuidoost-Azië lijkt de crisis alweer vergeten. De export en bedrijvigheid in China zijn na ruim een jaar meer dan volledig hersteld. Het gaat zo goed met de export dat er een tekort aan zeecontainers is ontstaan. Goedkope spullen worden niet meer vervoerd omdat het te duur is.

Spectaculaire stijging beurzen

Ook profiteert een aantal bedrijfstakken van de technologische ontwikkelingen. De vraag naar chips explodeert omdat de digitale transformatie in hoog tempo doorgaat. Er zijn automakers die onvoldoende chips hebben voor hun elektrische auto’s. In het verlengde daarvan zien we Nederlandse bedrijven als ASML en Adyen recordwinsten boeken. De spectaculaire stijging van de beurzen komt vrijwel geheel voor rekening van deze bedrijven.

De bedrijven in de oude economie hebben het heel zwaar. Vooral bij ondernemingen die gevoelig zijn voor de rente, zoals banken en verzekeraars, zijn de huidige ontwikkelingen dramatisch. De koers van ABN AMRO zakte van 28 euro naar 8 euro. Nieuwkomer Adyen is meer waard dan de drie grote Nederlandse banken bij elkaar. Dat geeft aan wat de enorme impact van de technologische veranderingen is. Adyen bestaat pas sinds 2006.

Stilletjes positief

Dicht bij huis heeft de technologie ook vergaande gevolgen. Het is nog maar de vraag of reisbureaus, de horeca en de retail het zullen overleven. Ik ben stilletjes positief gestemd, omdat – als de lockdown is opgeheven – de consument zijn spaargeld zal gaan uitgeven. Het moet alleen niet te lang meer duren.

Er zijn ook ontwikkelingen die mij zorgen baren. De cryptomunt Bitcoin – die pas twaalf jaar bestaat – verviervoudigde dit jaar in waarde. De koers stond even boven de 50.000 dollar. Niemand kan mij uitleggen waarom een cryptomunt, die nauwelijks enige toepassingsmogelijkheden heeft, die voor meer dan 25 procent in handen is van criminelen, waarvan de code misschien wel wordt gekraakt of wordt vervangen door een beter alternatief, zo veel waard is. Het is speculatie die wordt gevoed door het besluit van Elon Musk om voor 1,5 miljard euro aan bitcoins te kopen. Zijn bedrijf is naar mijn mening ook een enorme zeepbel. Beleggers betalen 1.700 keer de winst, terwijl de concurrentie werkt aan goedkopere alternatieven die minstens even goed zijn.

Geen plan behalve kopen

Daarnaast komen er bedrijven naar de beurs die niet meer zijn dan een zak geld. De managers een SPAC (Special Purpose Acquisition Vehicle) hebben geen plan anders dan dat zij op enig moment een bedrijf kopen om dat naar de beurs te brengen. Dit is bepaald geen nieuw fenomeen. In 1720 – toen ook een beurskrach plaatsvond – bestonden er talloze investeringsmaatschappijen die gouden bergen beloofden. Dat liep fout af. Voor dergelijke bedrijven bedachten we drie eeuwen geleden de term windhandel. In driehonderd jaar is er veel veranderd, maar er zijn altijd argeloze beleggers die zich geheel vrijwillig een poot laten uitdraaien. Ik kan maar één advies geven: Stop uw geld in bedrijven die een positieve cashflow kunnen realiseren. Laat vage plannen voor wat ze zijn.