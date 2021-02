“Coronacrisis versnelt digitalisering in finance enorm”

Leidinggevenden hebben kopzorgen als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd zien ze dat het de digitalisering van de finance-functie versnelt. Dat en meer blijkt uit nieuw onderzoek van Oracle. Remy Bos, EMEA ERPM Strategy Leader bij Oracle en zelf registercontroller: “Deze nieuwe technologieën bieden enorme kansen.”

Oracle ondervroeg meer dan negenduizend consumenten en leidinggevenden binnen organisaties in veertien landen. Maar liefst negentig procent van de leidinggevenden maakt zich zorgen over de impact van Covid-19 op hun organisatie. De meest voorkomende zorgen zijn een langzaam economisch herstel of recessie (51 procent), bezuinigingen (38 procent) en faillissementen (27 procent). Van de Nederlandse leiders binnen organisaties maakt 73 procent zich zorgen over de impact van Covid-19 op hun organisatie, gevolgd door Australië (81 procent) en Duitsland (84 procent).

Opleving maar er vallen ook klappen

Dat Nederlandse leiders zich zorgen maken, wil nog niet zeggen dat ze ervan wakker liggen. Slechts 21 procent van de leidinggevenden in organisaties geeft aan ’s nachts wakker te liggen van financiële stress. Bos schat in dat dat komt door de steun die de overheid biedt: “Dat helpt veel bedrijven overeind te houden, alhoewel we in sommige sectoren, denk aan entertainment, horeca en luchtvaart, er echt flinke klappen vallen. Je hebt daar diepe zakken nodig om overeind te blijven. Bedrijven die thuiswerken mogelijk maken kennen juist een enorme opleving.”

Technologie eenvoudiger in te passen

Bos constateert een versnelling van de digitalisering van organisaties. “Bedrijven realiseren zich dat ze wat moeten doen. Ze hebben de laatste tijd dan ook flink geïnvesteerd in systemen voor Enterprise Resource Planning en Performance Management (ERPM). Dat vanuit de volgende gedachte: Tijdens de crisis de veerkracht vergroten. Als we uit deze crisis komen, dan moeten we weer klaar zijn voor groei. Dat kan alleen met digitalisering. Daarbij komt dat er steeds meer nieuwe technologieën zijn die ook nog eens eenvoudiger zijn in te passen in de organisaties. Denk aan documentherkenning, robotic process automation, reconciliatie- en consolidatiesoftware en planning- en reportingapplicaties. En dat alles in cloud en dat vergroot de toegankelijkheid.”

“Vroeger waren geavanceerde technologieën voorbehouden aan het grootbedrijf, nu kan het mkb van diezelfde technieken gebruikmaken. Dat kan nu ook nog eens zonder een big bang oftewel zonder een groot implementatietraject. Het is vaak, als het ware, een blokkendoos waarvan je telkens een deel kunt aanschakelen.”

Snelle digitalisering door pandemie

In het onderzoek is ook terug te vinden dat bedrijven snel hebben gereageerd op de pandemie. 69 procent van de leidinggevenden heeft geïnvesteerd in digitale betalingsmogelijkheden en 64 procent heeft nieuwe vormen van klantrelaties gecreëerd of de bedrijfsmodellen gewijzigd. Bos: “Digitaal wordt de norm in de financiële wereld. Dat maakt dat nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en chatbots een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Leidinggevenden binnen organisaties zien dan ook dat deze trend de rol van finance-professionals hervormt. Dat is geen ver-van-mijn-bedshow meer. Digitalisering is de realiteit.”

Hulp van robots

Dat blijkt ook uit de cijfers. 85 procent van de leidinggevenden wil hulp van robots voor financiële taken, waaronder financiële goedkeuringen (43 procent), budgettering en prognoses (39 procent), rapportage (38 procent) en compliance en risicobeheer (38 procent). Wie zich afvraagt wat finance-professionals dan moeten gaan doen, vindt ook het antwoord in het onderzoek. Bos: “Maar liefst 56 procent van de zakelijke leiders gelooft dat robots de komende vijf jaar finance-professionals vervangen. Maar dat hoeft geen slecht nieuws te zijn voor financials. Nieuwe technologie biedt altijd ook weer nieuwe kansen en dat is deze keer ook zo. 40 procent van de leidinggevenden binnen organisaties wil dat finance-professionals zich concentreren op de communicatie met klanten. 37 procent zegt onderhandelen over kortingen.” Dat het tijd is om robots te omarmen, blijkt ook uit deze infographic.

Bemoeien met de koers

Duidelijk wordt voor Bos dat financials zich aan de voorkant moeten gaan helpen met de strategische koers van de organisatie. “Omdat er steeds meer data beschikbaar komt, kun je die data beter automatiseren in een planning- en controlcyclus. Op basis daarvan kun je weer de belangrijkste risico’s analyseren die er op jouw organisatie afkomen. Terugkijken naar de cijfers is belangrijk, maar nu is er dus de technologie om forecasts te verfijnen. Op basis van een grote hoeveelheid aan data kunnen financials bijvoorbeeld scenario’s opstellen. Daarmee kan finance richting geven aan het denkproces van de business.”

Welke competenties?

Tot slot: welke competenties zouden financials zich eigen moeten maken? Bos: “Als financiële en administratieve processen zijn geautomatiseerd, kan het niet anders dan dat rollen verschuiven. Er zal steeds meer vraag komen naar financials die data strategisch kunnen interpreteren om die vervolgens te gebruiken voor betere besluitvorming. Financials die bang zijn hun functie te verliezen kan ik geruststellen. In de Wall Street Journal stond ooit een mooi artikel over de komst van Lotus en Excel. De voorspelling was dat deze technologie miljoenen boekhouders en accountants-assistenten werkeloos zou maken. Deze rollen zijn inderdaad afgenomen.”

“Echter, feit is dat het ook tot meer analisten en financieel managers heeft geleid. Dat gaat nu ook gebeuren. Complexe data moeten nog altijd, met gebruikmaking van overtuigingskracht en soft skills, worden vertaald naar gerichte adviezen. Vraag is dan wel of je als financial de technologie aankan en weet hoe je die vertaalslag kunt maken.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Oracle.