Damen Shipyards Group stelt Ronald Suhlmann aan als nieuwe CFO

Per 1 april wordt Ronald Suhlmann Chief Financial Officer van Damen Shipyards Group. Hij volgt hiermee Tom Touber op, die deze functie twee jaar ad interim vervulde.

Suhlmann begon zijn carrière bij Ballast Nedam en stapte in 2015 over naar Damen, waar de registercontroller de afgelopen jaren financieel directeur was van zowel de divisies Naval als Yachting. Met zijn benoeming tot CFO, wordt Suhlmann ook lid van de Executive Board van Damen.

Nieuwe rol

Daarnaast worden de gebieden risk, compliance en legal steviger belegd binnen de Executive Board door het creëren van de nieuwe rol van Chief Counsel. Deze wordt per 1 april ingevuld door Mario Herrebout, huidig general counsel en company secretary. Herrebout is sinds 2009 in dienst bij Damen Naval en eind 2019 overgestapt naar Damen Group.

Wie werkt waar in finance?

De laatste tijd zijn er heel wat financeprofessionals van functie of of baan veranderd.

In dit overzicht alle carrièreveranderingen in finance op een rij.