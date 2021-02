Tweede Kamerverkiezingen: PVV – Minder inkomen naar belastingen

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatssteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 door. Opvallend veel partijen willen belastingontwijking en -ontduiking keihard aanpakken. We gaan verder met de Partij voor de Vrijheid. “Minder inkomen naar belastingen.”

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders is met 20 zetels de tweede partij in de Tweede Kamer. Wilders zegt een land te willen waar we minder van ons inkomen aan belastingen hoeven te betalen omdat we stoppen met de miljardenuitgaven aan het buitenland, de kostbare massa-immigratie en klimaatsubsidie. “Nederland wordt weer een soeverein land dat economisch samenwerkt met andere landen maar afscheid neemt van de onbetaalbare en corrupte politieke unie genaamd de EU. Waardoor we weer de baas worden over ons eigen geld.”

Keer op keer leugens

Het is volgens de PVV van het grootste belang om Nederland uit de coronacrisis te helpen. “Want we staan er niet goed voor. Ook voordat de coronacrisis toesloeg, hadden veel Nederlanders moeite om het hoofd boven water te houden door de almaar oplopende vaste lasten. Mark Rutte beloofde de afgelopen jaren koopkrachtverbetering: Nederlanders zouden er fors op vooruit gaan. Maar het bleken keer op keer leugens te zijn. Heel veel gewone Nederlanders weten vaak niet meer hoe ze aan het eind van de maand de boodschappen, de huur en de zorgkosten moeten betalen. Laat staan hoe ze financiële klappen moeten opvangen.”

Beste pensioenstelsel

Nederland heeft volgens de partij het beste pensioenstelsel van de wereld. “De pensioenfondsen hebben ruim 1.600 miljard euro in kas en behalen al jaren goede rendementen. Maar omdat ze gedwongen worden om zich arm te rekenen met een onrealistische en rigide rekenrente blijft de discussie over de toekomst van de pensioenen maar doorgaan. Het tast ondertussen het vertrouwen in ons pensioenstelsel onnodig aan. Dit moet stoppen. Wij willen niet dat pensioenen minder zeker worden en afhankelijker zijn van beursresultaten. De voorgestelde afbraak van ons pensioenstelsel moet dus van tafel.”

CO2 tot grote vijand verklaard

De mens is volgens de PVV verantwoordelijk voor slechts een paar procent van alle CO2 in de atmosfeer. “Het is dan ook een illusie dat de mens het klimaat wezenlijk zou kunnen beïnvloeden. Het kleine Nederland is verantwoordelijk voor maar 0,35 procent van de totale wereldwijde CO2- uitstoot: verwaarloosbaar. Het Nederlandse klimaatbeleid leidt tot een mindere opwarming van de aarde van slechts 0,00007 graden: óók verwaarloosbaar. Maar toch is CO2 tot ‘de grote vijand’ verklaard. De obsessieve, verregaande strijd tegen CO2-uitstoot vertoont inmiddels dictatoriale trekjes. Nederlanders die normaal hun leven willen leiden, wordt bij alles wat ze doen een klimaatschuldgevoel aangepraat en angst voor klimaatverandering aangejaagd.”

Een Nexit

De PVV zegt te hechten aan sterke trans-Atlantische banden. “Een goede relatie met de VS ook binnen de NAVO is van groot belang voor Nederland. Nederland zal zich actief inzetten tot het verwijderen van de islamitische schurkenstaat Turkije uit de NAVO. Ook zal alles worden gedaan om de Turkse President Erdo ˘gan voor zijn misdaden tegen onder andere de Koerden en zijn banden met ISIS voor het Internationaal Strafhof te krijgen. Van de politiek corrupte EU wordt afscheid genomen. Nederland streeft als soeverein land naar sterke bilaterale en economische banden met landen binnen en buiten de EU. Nexit dus.”

De PVV gaat door met het volledig steunen van bedrijven zo lang als nodig. We moeten hoe dan ook voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan en mensen massaal hun baan verliezen

Economie aanjagen

Door de coronacrisis heeft de economie een flinke optater gehad, constateert de partij. “De economie kromp vorig jaar met meer dan 4 procent en we zijn met zijn allen meer dan 50 miljard aan economische groei misgelopen. Deze krimp heeft samen met de steunpakketten en de lockdowns een flink gat geslagen in de overheidsfinanciën. Als we niet oppassen, wordt 2021 een rampjaar met massaontslagen en vele faillissementen. Daarom gaat de PVV door met het volledig steunen van bedrijven zo lang als nodig. We moeten hoe dan ook voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan en mensen massaal hun baan verliezen. De PVV gaat dus ook niet bezuinigen of de belastingen verhogen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. We gaan juist de economie aanjagen door te investeren en consumptie te stimuleren.”

Desnoods staatschuld laten oplopen

De PVV zegt ook te investeren in de publieke sector. “Die door Rutte en zijn vrienden eerder is afgebroken. We investeren structureel in de zorg met meer handen aan het bed en in de politie met meer blauw op straat. Ook maken we geld vrij voor een betere beloning voor onze zorghelden en onze leraren voor de klas. Deze extra investeringen betalen we door te stoppen met miljarden over te maken naar het buitenland en te verspillen aan andere linkse hobby’s. Mark Rutte heeft vorig jaar zijn handtekening gezet onder een megalomane EU-begroting met een herstelfonds van 1.850 miljard. Daar mag de Nederlandse belastingbetaler voor 100 miljard aan meebetalen. Dat gaan we dus mooi niet doen! Wij investeren deze miljarden in onze eigen mensen, onze eigen bedrijven en in onze eigen economie en publieke sector. En als het nodig is, laten we desnoods de staatsschuld nog wat verder oplopen.”