Duurzaamheidsverslaggeving en de future proof financial

De focus op duurzaamheid zorgt voor een enorme shift in onze maatschappij. Duurzaamheidswetgeving en -verslaggeving gaan ook binnen de financiële functie behoorlijke veranderingen teweegbrengen. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen en geven wij onze visie op de impact die deze ontwikkelingen hebben op het werk van de financieel professional.

Een definitie van duurzaamheid, afkomstig van het ‘Brundtland-rapport’ uit 1987, luidt als volgt: ‘de ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen in gevaar te brengen van toekomstige generaties, om in hún eigen behoeften te voorzien.’

Een boekhouding heeft altijd het doel gehad om informatie te verstrekken om ons (een organisatie of een land) te helpen om kostbare bronnen te beheren en beheersen. Een goede boekhouding zou ons dus ook in staat moeten stellen om goede (duurzame) besluiten te nemen over het verantwoord gebruik van kostbare middelen, nú en in de toekomst.

Meer weten over de actualiteiten op het gebied van Accountancy Meld u aan voor de collegereeks

Traditionele boekhoudsystemen zijn ontwikkeld in een markt op basis van materiële goederen en in een tijdperk waarin “het maximaliseren van aandeelhouderswinsten” een verkorte interpretatie was van de fiduciaire plichten van bedrijven.

Twee boekhoudkundige paden richting duurzaamheid

Aan het begin van de 21e eeuw riepen allerlei opinieleiders, beleidsmakers en een reeks andere belanghebbenden op om een herbeoordeling van dit standpunt. Er zijn nu in feite twee onderling verbonden, maar verschillende boekhoudkundige paden waar te nemen. Beide paden berusten op één gemeenschappelijk principe: als menselijke systemen de juiste dingen vastleggen (’accounting’), dan kunnen we onze beperkte en kostbare middelen zodanig toewijzen dat collectieve schade wordt vermeden en in plaats daarvan collectieve waarde en gezonde economieën worden opgebouwd.

Het eerste pad omvat meervoudige waardecreatie en gaat uit van het concept van waardebehoud ,-creatie en -vernietiging op het niveau van een organisatie. Dit perspectief beschouwt de beweging naar een markt gebaseerd op immateriële activa (‘intangible assets’) en de bijdragen van alle belanghebbenden aan prestaties en waarde(n). Het meest recente onderzoek van Ocean Tomo toont bijvoorbeeld aan dat materiële activa (tangible assets) vandaag de dag slechts tien procent van de marktwaarde van S&P 500 vertegenwoordigen.

Voorstanders van Integrated Reporting (zie figuur 2) zien dit als bewijs dat de boekhouding moet evolueren om, naast de geld-goederenbeweging (financial & manufacturing capital), informatie te verschaffen over het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (natural capital), toegewijd management en getalenteerde medewerkers (human capital), klantloyaliteit, samenwerking met leveranciers, reputatie en het vertrouwen van investeerders (social & relationship capital) en de enorme potentie die kennis, data en het slim gebruik ervan vertegenwoordigt (intellectual capital).

Het tweede pad richt zich op de effecten of impact van de activiteiten van een organisatie op externe stakeholders en de (wereldwijde) gemeenschap. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn hier een goed voorbeeld van. De uitdaging van het meten van en rapporteren over de SDG’s en ‘impact’ van organisaties vormen nog een groot braakliggend terrein, waarop nog veel onderzoek zal moeten worden verricht. In dit kader is het initiatief van de NGO ‘R3.0’ vermeldenswaardig: zij zijn samen met een onderzoeksinstituut binnen de Verenigde Naties (UNRISD) begonnen om tresholds en allocations gestalte te geven. Er moet namelijk sprake zijn van context based sustainability reporting: er is pas écht sprake van duurzaamheidsverslaggeving als je weet en meet wat de tresholds (limieten) zijn van bv. CO2-uitstoot en hoeveel jij (als land of organisatie) daadwerkelijk uitstoot. Een teller en een noemer dus; pas als we die meten, weet je of er sprake is van sustainable business of niet. Ook wordt onderzocht hoe moderne data-technologie, Blockchains/Distibuted Ledger Technology en AI (Artificial Intelligence) hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Standaardisatie en convergentie

Een grote uitdaging is dat duurzaamheidsrapportages niet gestandaardiseerd zijn. Informatie wordt verstrekt vanuit verschillende rapportagerichtlijnen, zoals SASB, GRI, CDP, TCFD of SDG’s. Dit heeft geleid tot een uitgebreide lappendeken ook wel Alphabet-soup genoemd. Vergelijk het met de reguliere financiële rapportage, die ook zo begonnen is maar zich in de loop van decennia heeft ontwikkeld tot slechts twee hoofdsystemen, de Amerikaanse algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (US-GAAP) en de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Duurzaamheidsrapportages worden nu nog altijd beschreven als het Wilde Westen. Door het gebrek aan (infra)structuur is het een (dure) uitdaging geworden om financiële en duurzaamheidsrapportage met elkaar te verbinden. Ook hebben accountants, investeerders en het management van een organisatie consistente normen en deugdelijke informatie nodig om risico’s te minimaliseren, kansen te identificeren en waardevolle relaties op te bouwen.

Recent hebben de belangrijkste normalisatie- en raamwerkorganisaties – CDP, CDSB, GRI, IIRC en de SASB – aangegeven te willen fuseren tot de Value Reporting Foundation. In een door hen uitgebracht whitepaper zijn ook de twee eerder beschreven paden te onderkennen, in dit rapport aangeduid als dynamic materiality. Naast de traditionele financial reporting (het roze blok) spreekt men van sustainability-related financial disclosure (het paarse blok; pad 1) en Sustainability Reporting (het grijze blok; pad 2).

Europa en IFRS nemen grote stappen

In 2019 publiceerde de Europese Commissie aanvullende richtlijnen over het rapporteren van klimaat gerelateerde informatie. Recent werden nog twee belangrijke wetten met onderling samenhangende effecten goedgekeurd. Ten eerste de Verordening (EU) 2019/2088, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, die een verbeterde informatievoorziening over de duurzaamheidsaspecten van financiële producten tot doel heeft. Ten tweede werd in juni 2020 de Verordening (EU) 2020/852 goedgekeurd, ook wel de “Taxonomieverordening” genoemd. Deze stelt definities vast die marktdeelnemers helpen bij het classificeren en beschrijven van activiteiten op basis van de mate waarin ze ecologisch duurzaam zijn. Na implementatie zal de taxonomieverordening een systeembrede gemeenschappelijke taal vaststellen voor de ‘groenheid’ van een beleggingsproduct.

Veel deskundigen zijn van mening dat de juiste plaats voor het vaststellen van duurzaamheidsverslaggevings-normen een nieuw (duurzaamheids)orgaan zou moeten zijn, onder de IFRS Foundation. De IFRS Foundation heeft een consultatiedocument uitgegeven voor openbaar commentaar over het vooruitzicht om een parallel bestuur voor de IASB op te richten om gezaghebbende richtlijnen te geven over duurzame bedrijfsinformatie. De International Federation of Accountants (IFAC) heeft deze aanpak publiekelijk onderschreven. Onder verwijzing naar het doel van een uiteindelijk geïntegreerde reeks normen, onderschreef ook Accountancy Europe deze aanpak.

Machines moeten het kunnen lezen

Ondanks al deze vernieuwingen blijft er ook iets ontzettend oud: de manier van rapporteren. Hiervoor is de IFRS Foundation door verschillende experts, onder andere Jane Diplock en LiveWatson, voor gewaarschuwd. De boodschap is simpel: hoe de definitieve normen er ook uitzien, ze moet machinaal leesbaar zijn.

Het gefragmenteerde rapporteren en de uiteenlopende rapportage-ecosysteem vormen een kostbare belemmering voor financials, accountants en de bedrijven, klanten en het publiek die zij bedienen. Tegelijkertijd maakt de wereld een datarevolutie door die het beroep in staat kan stellen om betrouwbare, controleerbare en toegankelijke machine-leesbare informatie te verstrekken die automatisch kan worden bijgewerkt, en dat geldt zowel voor financiële als voor duurzame bedrijfsinformatie. Technologie kan de infrastructuur creëren om vergelijking, convergentie en betere meting van de indicatoren van prestatie en waarde mogelijk te maken. Het gebruik van deze technologie vereist echter dat standaardsetters een taxonomie produceren voor elk data-item dat in de verslaggeving wordt gerapporteerd. Belangrijk is dat deze technologiesystemen even goed kunnen werken voor duurzame bedrijfsrapportages en (reguliere) financiële rapportages. Kortom, deze technologie kan een instrumentele motor worden voor de convergentie van financiële en duurzaamheidsrapportages!

Waarom is deze oproep zo belangrijk? Omdat veel rapporten en cijfers die worden gepubliceerd, niet door mensen worden gelezen, geanalyseerd en verwerkt, maar door algoritmes. En als er al een mens aan te pas komt, zijn dit meestal analisten met een zware kwantitatieve achtergrond. Vraag elke persoon die met data werkt wat het meeste tijd kost: de data in het juiste formaat krijgen en opschonen. Bij veel projecten neemt dit zeventig procent tot tachtig procent van de tijd in beslag. Ook zijn dit de activiteiten met weinig toegevoegde waarde.

Wanneer een jaarverslag of ander financieel rapport wordt uitgegeven, gaan er binnen een minuut verschillende legers met algoritmes mee aan de slag. Als eerste wordt alle cijfermatige data zo opgeschoond en omgezet zodat deze gebruikt kunnen worden om te rekenen. Daarna worden woorden zoals ‘gering’, ‘licht’, ‘duidelijk’, ‘fors’ etc. vertaald naar getallen via een zogenaamde Mock Schaal om op basis hiervan beslissingen te kunnen maken. Daarna wordt het aantal ‘vaagheidswoorden’ bepaald, om vervolgens de sentimenten in het rapport te bepalen. De resultaten van al deze analyses stromen binnen, minuten nadat het rapport is gepubliceerd. Op basis van al deze input en output worden daarna (handels)beslissingen genomen.

Slagen gemaakt

Maar (ook) in de wereld van duurzaamheidsverslaggeving zijn hier al slagen in gemaakt, zo heeft APG samen met PGGM een ‘SDG Taxonomy’ ontwikkeld. Achter deze taxonomie zit een algoritme (genaamd Named Entity Recognition) dat verslagen en cijfers van bedrijven analyseert en daarna omzet naar gestructureerde data. Op basis daarvan kunnen APG en PGGM bepalen hoe een bedrijf bijdraagt aan bijvoorbeeld de SDG’s.

Deze algoritmes bestaan omdat deze data op gestructureerde wijze wordt aangeleverd. Zodra we dit probleem dus aan de voorkant oplossen, scheelt dit een hoop werk en het is dus te hopen dat de digitale taxonomieën meteen worden meegeleverd en verplicht worden gesteld.

Future proof accounting & reporting

In plaats van stil te staan, past de boekhouding zich dus aan op een manier die het identificeren, meten en beheren van meervoudige waarde(n) verbetert en vergemakkelijkt door de inzet van moderne technologie. Het zal ook leiden tot een beter begrip van de relatie tussen de activiteiten van een organisatie en haar impact op de maatschappij. Op deze manier zal de boekhouding haar fundamentele, eeuwenoude doel blijven vervullen, namelijk het bevorderen van goede besluitvorming over het verantwoord gebruik van kostbare middelen, nú en in de toekomst. Een mooie en ‘waarde(n)volle’ bijdrage dus door de Future Proof Financials.

Over de auteurs Drs. Rob Jacobs RA RC is senior docent/onderzoeker bij Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht en is lid van het lectoraat Future Proof Financial van Zuyd Hogeschool. Daarnaast is hij oprichter van CIRCLE5, een adviesorganisatie op het snijvlak van Duurzaamheid en Finance & Control. Rob Jacobs schrijft op persoonlijke titel. Dr. ing. Martijn Zoet is als lector verbonden aan het lectoraat Future Proof Financial van Zuyd Hogeschool. Tevens is hij als managing partner verbonden aan EDM-Competence Centre. Martijn Zoet schrijft op persoonlijke titel.