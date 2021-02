ECB-baas voorziet economisch herstel vanaf de zomer

Het economisch herstel van de coronacrisis zal vanaf de zomer vaart krijgen. Die voorspelling deed topvrouw Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens haar krijgen overheden in de toekomst een moeilijke taak met het afbouwen van de coronanoodsteun, maar dat moet niet te snel gebeuren om economieën niet teveel te ontwrichten.

Lagarde sprak in een interview met de Franse krant Le Journal du Dimanche haar vertrouwen uit in het vermogen van Europa om sterker uit de coronacrisis te komen. Daarbij zou de toekomst digitaler en groener moeten worden. Ze drong er bij de regeringen nu ook op aan om vaart te zetten achter hun uitgavenplannen.

Herstelplannen

De lidstaten kunnen vanaf eind februari hun herstelplannen naar Brussel sturen. Het dagelijks EU-bestuur zal ze binnen twee maanden beoordelen en dan hebben de ministers van Financiën nog een maand de tijd om de herstelscenario’s van hun collega’s goed te keuren. Goedkeuring opent de deur naar geld uit het EU-coronaherstelfonds van 672,5 miljard euro.

“Wij blijven ervan overtuigd dat 2021 een hersteljaar wordt”, zei Lagarde. “Het economisch herstel is vertraagd, maar niet ontspoord.”

Groei van vier procent

De ECB voorspelt momenteel een economische groei van bijna vier procent dit jaar, na een krimp van bijna zeven procent in 2020. Verder herstel is ook afhankelijk van de uitrol van vaccins. Het vaccinatieprogramma in de Europese Unie loopt tot dusver vrij traag. Nog geen vier procent van de bevolking heeft een prik gekregen.