Egbert Krop als CFO aan de slag bij Icoinic Capital

Egbert Krop is sinds begin februari de nieuwe CFO van Icoinic Capital. Hiervoor werkte hij 14,5 jaar voor ING, waar hij in zijn laatste rol manager audit compliance was. Krop stuurde teams aan, schakelde op seniorniveau op het gebied van compliance en zich boog over complexe cases.

In een ver verleden kon Krop goed leren, zat hij op het gymnasium, maar was hij niet erg gemotiveerd. Hij ging werken in de scheepvaart. Later kwam hij na een toelatingstest binnen bij de Hoge School van Amsterdam, waar hij bedrijfseconomie studeerde. In zijn leerprogramma kon hij ook een master aan de Universiteit van Amsterdam volgen. Zijn interesse ging toen al uit naar bedrijfskunde, strategie, finance en risk management. Hij studeerde cum laude af.

Bij de ING begon hij met een stage bij corporate clients en een baan bij operations hypotheken. Hierna vervulde Krop diverse functies binnen internal audit, waarmee hij veel te zien kreeg binnen de organisatie. Als senior project manager ging hij in 2014 verder binnen global change management waar hij internationale projecten leidde, totdat hij terugging naar audit.

Een cadeau

“Icoinic Capital begon in 2013, toen Arthur Stolk en ik het over de toekomst van cryptocurrency hadden. In 2014 zeiden we tegen elkaar dat het goed was dat we niet ingestapt waren, maar al gauw kwamen we daar op terug. In de afgelopen jaren hielp ik het bedrijf opbouwen, vanuit een adviserende positie. Nu heb ik volledig de overstap gemaakt en ga ik er als CFO onder andere voor zorgen dat we financieel en qua risico’s gezond blijven. Aan de wieg staan van zo’n prachtig bedrijf, is een cadeau. Het meeste kijk ik uit naar mijn visie overdragen in de dagelijkse operatie en het ondernemerschap. Mijn invloed zal als CFO en co-founder directer te zien zijn,” zegt Krop.

