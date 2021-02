Federal Reserve verwacht economische betere tijden in 2021

De Amerikaanse Federal Reserve verwacht dat de economische toestand in de Verenigde Staten in de loop van dit jaar verbetert. Desondanks is de Amerikaanse arbeidsmarkt nog lang niet hersteld van de neergang die de coronapandemie veroorzaakte, waarschuwde voorzitter Jerome Powell bij een tweedaagse hoorzitting voor het Congres over het beleid van de koepel van centrale banken.

“Hoewel we de huidige uitdagingen niet moeten onderschatten, wijzen ontwikkelingen op een beter vooruitzicht later dit jaar”, zei Powell. “Met name de vooruitgang bij vaccinaties moet helpen om versneld terug te keren naar de normale gang van zaken.”

Herstel economie op gang houden

De Federal Reserve pompt op dit moment via opkoopprogramma’s maandelijks 120 miljard dollar in de Amerikaanse economie om het herstel van de coronacrisis op gang te houden. Powell herhaalde dat dit stimuleringsprogramma in de huidige omvang blijft totdat er substantiële stappen zijn gezet richting optimale werkgelegenheid en het inflatiedoel van 2 procent.

Risico van een te sterke inflatie

De injectie van al dat geld wakkert ook zorgen aan over het risico van een te sterke inflatie als de economie weer op gang komt. Powell antwoordde op vragen daarover dat de inflatie weliswaar zal stijgen als consumenten weer “enthousiast geld uitgeven”, maar die stijging van het prijspeil zal niet fors of lang zijn. Het gaat in de meeste gevallen namelijk om uitgestelde eenmalige uitgaven die door de lockdown niet door konden gaan.

Bijdragen aan gestegen beurskoersen

Powell erkende verder dat de lage rentes als gevolg van het stimuleringsbeleid bijdragen aan de gestegen beurskoersen van bedrijven van de afgelopen maanden. Maar de gestegen koersen zijn evengoed het gevolg van betere vooruitzichten nu vaccinatiecampagnes wereldwijd vorderen. Of er sprake is van een zeepbel op financiële markten, wilde Powell niet zeggen. “Niemand kan die echt herkennen”, zo gaf hij aan.

Hoge mate van werkloosheid

Over de manier waarop het ingezette herstel is verdeeld binnen de Amerikaanse maatschappij was Powell verder kritisch. “De hoge mate van werkloosheid is vooral ernstig onder de lage inkomens en voor Afro-Amerikanen, Latijns-Amerikanen en andere minderheden”, zei hij. Ook vrouwen worden volgens hem onevenredig hard geraakt door de crisis, omdat zorgtaken voor thuisblijvende kinderen nog vaak bij hen terechtkomen. “De economische ontwrichting heeft veel levens op zijn kop gezet en grote onzekerheid over de toekomst veroorzaakt.”