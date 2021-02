Finance week: grote bedrijven openen de boeken

Beleggers krijgen de komende beursweek opnieuw cijfers van een aantal grote bedrijven voor de kiezen nu het cijferseizoen iets verder vordert. In Nederland vallen met name Shell en Unilever op. In het buitenland staan onder meer de Chinese webwinkel Alibaba, farmaceut Pfizer, oliebedrijf ExxonMobil en techondernemingen Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, op de rol.

Afgezien van de cijfers wordt op de beurzen ook uitgekeken naar macro-economische cijfers. Daarbij springen voor de inkoopmanagersindexen voor de industrie en de dienstensector in veel landen in het oog. Die geven een beeld hoe die sectoren zijn geraakt door de strengere maatregelen die veel landen de afgelopen maanden instelden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Tot nu toe deed de industrie in veel landen het behoorlijk. De dienstensector, waar onder meer winkels en reisorganisaties onder vallen, had het juist moeilijk.

Groei of krimp van eurozone

Verder komen er ook cijfers over de groei of krimp van de economie in de eurozone in het vierde kwartaal. Bovendien komt de Bank of England met een rentebesluit.

De ruzie tussen de Europese Unie en met name AstraZeneca over de hoeveelheid vaccins die dat bedrijf levert, zal ook weer in de belangstelling staan. Sowieso kijken de beurzen nauwlettend naar het tempo waarmee het vaccineren in verschillende landen plaatsvindt.

Nieuw steunpakket in VS

Ook de onderhandelingen over een nieuw coronasteunpakket in de Verenigde Staten worden gevolgd. Het plan van president Joe Biden om daar 1900 miljard dollar voor uit te trekken, lijkt het niet te gaan halen in de Senaat. Een Republikeins tegenvoorstel is met een omvang van 600 miljard dollar minder royaal.

De saga rond de Reddit-beleggers en bedrijven als computerspellenwinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC zal ook weer in de aandacht staan. De vraag is daarbij onder meer wanneer de zeepbel knapt. Veel toezichthouders hebben daarvoor al gewaarschuwd.