Herbert Workel nieuwe CFO Dynamo Retail Group

Herbert Workel wordt per 1 april 2021 de nieuwe CFO van Dynamo Retail Group. Hij volgt Erik de Geus op die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde.

Workel komt van Prominent, waar hij sinds 2018 CFO was. Daarvoor heeft hij onder andere het leasebedrijf Beequip mede opgezet. Workel heeft vijftien jaar ervaring als financieel directeur bij verschillende bedrijven, waaronder in de FMCG- en vrijetijdsbranche.

Kansen

Workel: “Mijn passie voor reizen, sport en consumentengoederen komt samen in de functie van CFO bij Dynamo Retail Group. Met een racefiets, MTB en een speed pedelec in de schuur, durf ik mezelf wel een fervent fietser te noemen.” Bovendien ziet Workel mooie kansen voor Dynamo Retail Group: “Fietsen wordt steeds belangrijker, het is echt een gezondheidstrend die ook door de overheid wordt gestimuleerd. Daarnaast is het krachtenveld erg interessant. Je hebt te maken met leveranciers, ondernemers en de internationale markt. Een echte groeimarkt voor de komende jaren, waarin ik heel veel mooie kansen zie voor Dynamo Retail Group.”

Maarten de Vos: “We prijzen ons gelukkig dat we in een markt actief zijn waar in (groei)kansen kan worden gedacht. Met de selectie van Herbert Workel is een CFO gevonden die bewezen heeft zich te kunnen richten op het (uit)bouwen van ondernemingen. We kijken uit naar de komst van Herbert en zijn overtuigd dat hij een stevige bijdrage kan leveren in het verwezenlijken van onze ambities.”

Workel zal tijdens de eerstvolgende certificaathouders-vergadering officieel worden voorgedragen.

