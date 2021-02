Herstel-NL begint campagne om einde te maken aan lockdown

Herstel-NL, een groep professionals onder wie artsen, economen en wetenschappers, is woensdag een campagne begonnen om de lockdown te beëindigen. In diverse steden zijn billboards opgehangen met de tekst “Er is een plan waarmee Nederland open kan.”

Wij spraken eerder met Baarsma over de coronacrisis Lees hier haar verhaal

Met dit plan kan Nederland per 1 maart weer open, stellen de initiatiefnemers, onder wie de econoom Barbara Baarsma. Herstel-NL wil nu in actie komen “omdat de schade van de coronacrisis enorm is, dagelijks groeit en zeer ongelijk is verdeeld”. De groep heeft een concreet plan uitgewerkt dat het naar eigen zeggen mogelijk maakt om Nederland met een beter coronabeleid uit de crisis te halen. “De aanpak is gebaseerd op de reële gevaren van het virus en gerichte bescherming van kwetsbaren”, aldus Herstel-NL.

Veilig genoeg maken voor iedereen

“Het beleid van lockdowns en dichte winkels, scholen, cultuur en horeca lijkt misschien veilig voor kwetsbaren op de korte termijn, maar het is onveilig voor kinderen, voor ondernemers, voor werknemers en voor de geestelijke gezondheid. 100 procent veiligheid bestaat niet. We moeten het nu dus veilig genoeg maken voor iedereen. Op korte en lange termijn”, aldus voorzitter Robin Fransman van Herstel-NL.

“Wij hebben het gevoel dat onze boodschap komt op het moment dat er een kentering in de samenleving zichtbaar wordt. We hopen dat velen zich zullen aansluiten en aan de regering zichtbaar willen maken dat het hoog tijd is voor ander beleid”, zegt Fransman.

Economie impuls geven

Het plan moet de economie een impuls geven. “Faillissementen, leerachterstanden, uitgestelde zorg, depressie, werkloosheid. De schade van de maatregelen is groter dan de schade die we voorkomen. Nooit eerder offerden zo velen zo veel op voor zo weinig”, zegt Erik-Jan Vlieger, arts, ondernemer en eveneens mede-initiatiefnemer van Herstel-NL.