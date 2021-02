Je hoeft niet bang te zijn voor je accountant

Ik heb vaak gezien bij bedrijven, dat men bang is voor de accountant. Men doet alles wat de accountant vraagt. De accountant kan ook te veel vragen of iets al een keer gevraagd hebben. Als dat zo is, dan mag je dat gerust zeggen.

‘Trouw zijn aan je accountant’, van die uitspraak krijg ik een beetje jeuk. Trouw roept bij mij een gevoel op van ondergeschiktheid. En vervolgens vraag ik me dan af of het zelfvertrouwen bij het management wel op peil is, als je zo tegen je accountant opkijkt. Accountants worden ingehuurd om te toetsen, feedback te geven en kwaliteit leveren tegen een redelijke prijs. Het werk moet waarde toevoegen aan (het management van) de onderneming. Je moet wel een klik met je accountant hebben. Hij of zij geeft blijk om over de essenties van je business te kunnen meedenken en niet alleen over de digitale symptomen, de cijfers. Ik vervang ‘trouw’ liever door ‘klik’. Zo lang er een klik is mag de accountant terugkomen.

Vragen durven stellen

Je moet ook vragen durven stellen aan je accountant. Accountants hebben namelijk ook niet altijd overal zin in, is mijn ervaring. In het verleden heb ik wel met veel succes een HIR tot stand gebracht, waardoor over 3,2 miljoen euro boekwinst geen VPB betaald hoefde te worden. Ik moest wel eerst de accountant overtuigen, want die had niet zo veel zin in al die rompslomp. In 2005 was de VPB nog 35 procent en toen de periode van de HIR om was toen was de VPB ook nog eens gezakt naar 25 procent. Kortom belastingvoordeel en liquiditeitsvoordeel.

In dit perspectief past ook goed ‘van de oude stempel zijn’. Ik zei wel eens tegen onze accountants van PWC: ‘wij (ons bedrijf ) zijn van de oude stempel.’ Dan zeiden ze: ‘wij houden wel van mensen van de oude stempel.'”

Wat is de oude stempel?

Wat is van de oude stempel zijn eigenlijk? Iemand van de ‘oude stempel’ is officieel iemand, die het nog op de oude manier doet. Een voorbeeld zijn vierkantcontroles. Wie doet dat nog? Je weet wel of je rapportages bijvoorbeeld kloppen of aansluiten bij de administratie.

De uitdrukking heeft vaak een negatieve bijklank. Er is niets negatiefs aan. Het is gewoon ouderwetse degelijkheid.

Te veel betalen

Als je bang bent voor je accountant zal je ook altijd te veel blijven betalen. Zorg dat je zaakjes in orde zijn en vraag een fixed price.

Bij dubbele vragen kan je zeggen, dat ze dat in het balansdossier kunnen terug vinden. Ja, accountants zijn vaak te lui om iets uit het balansdossier te halen. Waarom lever je anders als bedrijf de stukken in een balansdossier op na aanleiding van de lijst op te leveren stukken?

Bespreken

Als je niet aan je werk toekomt vanwege te veel vragen van de accountant, dan moet je ingrijpen. Als CFO had ik met PWC afgesproken dat ik ’s morgens om elf uur een vragenuurtje had en ’s middags om vier uur weer. De rest van de dag moesten ze me niet lastig vallen. Ik heb ook mijn eigen werk. Als je dat van te voren afspreekt dan werkt dat prima. Dus niet bang zijn voor de accountant, maar gewoon bespreken.

Maarten Verheul, ervaren (interim-)CFO en beheerder van het netwerk Finance Executives Netherlands op LinkedIn.