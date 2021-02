Koop van aandelen op afbetaling

Wie bij koop op afbetaling uitsluitend denkt aan postorderbedrijven en webwinkels die goederen toezenden aan consumenten en hen hoge rentes laten betalen, zal even met de ogen knipperen bij kennisneming van een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarin wordt de koop van aandelen in een bv waarbij de koper de koopprijs in termijnen zou voldoen, geduid als koop op afbetaling – in dit geval met een opvallende uitkomst.

Koop op afbetaling is vooral bekend uit het consumentenrecht. Het is niet moeilijk om vele voorbeelden te vinden van consumenten die, online of uit een ouderwetse dikke catalogus, dure spullen aanschaften en vervolgens de koopprijs in termijnen moesten betalen, mét een hoge rente. Deze vorm van koop moet goed worden onderscheiden van de huurkoop; een essentieel verschil is dat bij koop op afbetaling de eigendom meteen overgaat op de koper, terwijl dit bij huurkoop pas gebeurt als de laatste termijn is betaald. Beide worden, sinds 2017, in het Burgerlijk Wetboek aangeduid als vormen van ‘goederenkrediet’.

De wet bepaalt dat de regels over goederenkrediet niet alleen gelden voor wasmachines en televisietoestellen, maar ook voor ‘vermogensrechten’. Onder dat begrip vallen aandelen in een bv.

Verkoperslening

De kwestie waarover het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch moest beslissen, ging over de verkoop, eind 2015, van alle aandelen in een bv die een kledingwinkel exploiteerde. De koper was een natuurlijke persoon die de koopprijs schuldig bleef en nadien zou voldoen in twintig maandelijkse termijnen. De notariële akte waarmee de aandelen werden geleverd, vermeldde dat de koper ‘bij deze’ erkent aan verkoper schuldig te zijn ‘een bedrag ter grootte van de koopprijs onder separaat overeengekomen leningcondities’. In overnamejargon: een verkoperslening.

De overname was niet bepaald een succes, want binnen een jaar nadien ging de bv failliet. De koper had intussen nog geen enkele termijn van de verkoperslening voldaan, want de verkoper vorderde bij de rechter betaling van de gehele hoofdsom van de lening (plus rente en incassokosten). De rechter in eerste aanleg wees de vordering echter af: omdat, aldus het vonnis, de geldlening niet voldoet aan de wettelijke bepalingen over consumentenkrediet, is de leningovereenkomst nietig en wordt de vordering (dus) afgewezen.

Op afbetaling

In hoger beroep wordt de vordering wederom afgewezen, maar het hof komt tot dit oordeel op andere gronden. Van een consumentenkrediet, aldus het hof, is geen sprake. De koper handelde niet als consument en de verkoper was niet bedrijfsmatig bezig met het verlenen van krediet, dus het oordeel dat de verkoperslening nietig is vanwege strijd met dwingendrechtelijke regels over consumentenkrediet, kan niet in stand blijven.

Het hof kwalificeert de transactie echter wel als koop op afbetaling. Intussen had de echtgenoot van de koper de vernietiging ingeroepen van de koop op afbetaling, omdat een echtgenoot voor het aangaan daarvan de toestemming nodig heeft van de andere echtgenoot; die toestemming ontbrak in dit geval. En inderdaad, het hof wijst de vordering van de verkoper af, op de grond dat voor het aangaan van de koop van de aandelen op afbetaling, de toestemming ontbrak van de echtgenoot van de koper. Een zure uitkomst voor de verkoper die naar zijn centen kan fluiten.

Belehrungspflicht

Nu dit eindresultaat duidelijk niet bedoeld kan zijn geweest, is een interessante vervolgvraag of de notaris in dit geval heeft voldaan aan zijn, zoals dat heet, ‘Belehrungspflicht’. Dat is de plicht van de notaris om partijen zorgvuldig te informeren over de gevolgen van zijn akte – in dit geval de notariële leveringsakte, waarin expliciet stond vermeld dat de koopprijs werd schuldig gebleven. Hoe ver strekt in zo’n geval de zorgplicht van de notaris? Ik ben benieuwd of deze zaak nog een staartje krijgt.

Auteur: Mr. H.L. (Herman) Kaemingk

Dit artikel is verschenen in F& Actueel 2021, afl. 2