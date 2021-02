Minister over kwijtschelding belastingschuld: Eerst terugbetalen afwachten

Volgens demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra is het nu nog te vroeg om al te praten over het kwijtschelden van belastingschulden van worstelende ondernemers. Hij wacht liever de terugbetaalperiode af, die van start gaat op 1 oktober, om dan te evalueren hoe ondernemers er voorstaan.

DNB’s Klaas Knot zei zondag in Buitenhof dat individuele bedrijven die met een te grote belastingschuld met schuldeisers om de tafel moeten gaan zitten bij het opstarten en daarbij ook met de Belastingdienst moet praten. In gesprek met RTL Z wil minister van Financiën Hoekstra daar nog niet op vooruitlopen. Hij stelt dat daar nog een heleboel stappen voor zitten.

Terugbetalen vanaf 1 oktober

In het huidige plan betalen ondernemers hun tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschuld terug in 36 maandelijkse termijnen. Dit zou beginnen op 1 april 2021, maar werd bij de aankondigingen van de lockdown in november verschoven naar 1 juli en met de huidige verlening is dat verder naar de toekomst geplaatst en moet er vanaf 1 oktober 2021 worden gestart met de terugbetaling. Ook deze datum is overigens nog niet helemaal zeker. Hoekstra wil niet vooruitlopen op eventuele verdere steunmaatregelen, maar deze lopen af in juni en het valt dan nog te bezien of het land dan meteen klaar is om uit de crisis te stappen.

Ondernemers kunnen betalingsregeling treffen

De minister acht het wel te vroeg om nu al te kijken naar ondernemers met een hoge schuldenlast en haalt dat de overheid ondernemers drie jaar de tijd geeft om hun belastingschuld terug te betalen. Bovendien kunnen ondernemers een individuele regeling treffen wanneer ze niet in staat blijken om in die periode de schuld terug te betalen. “Dat komt dicht in de buurt van wat Knot zegt”, aldus Hoekstra. “Ik vind dat we eerst dit allemaal moeten doen om te kijken hoe ver we daarmee komen en hoe ondernemers en dan voorstaan.”