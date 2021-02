Nederlandse cyberambitie scoort internationaal lager

Door de uitbraak van het Covid-19-virus en de daaropvolgende toename van het thuiswerken staat cybersecurity weer meer in de schijnwerpers. In Nederland is dat echter nog niet terug te zien in de investeringen in digitale beveiliging. In vergelijking met de rest van de wereld verwachten in Nederland minder bedrijven een budgetverhoging als het gaat om cybersecurity. Dat blijkt uit PwC’s Digital Trust Insights Survey.

“Hoewel de relevantie van cybersecurity in Nederland zeker niet wordt onderschat, lopen we op een aantal belangrijke punten wel wat achter”, stelt Angeli Hoekstra, partner bij PwC en expert op het gebied van cyber, privacy en technologie naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Zo heeft een derde van de Nederlandse respondenten aangegeven dat naar aanleiding van de Covid-19-crisis cybersecurity hoger op de agenda staat dan voor de crisis. “Dat is natuurlijk niet weinig, maar als je het vergelijkt met de resultaten wereldwijd, is dat wel aan de magere kant”, zegt Hoekstra. Wereldwijd gezien heeft de helft van de respondenten aangegeven cyberrisico’s onder de loep te nemen en deze verder te verbeteren.

Digitale beveiliging verankerd in het businessmodel

Door de coronapandemie zijn digitaliseringsprocessen versneld. Van de een op de andere dag moesten organisaties volledig thuiswerken. Daarvoor werden in korte tijd digitale infrastructuren opgebouwd. Maar dit vergrootte ook de kans op risico’s als het gaat om cybersecurity. Hoe deel je bijvoorbeeld op een veilige manier informatie met elkaar via externe netwerken?

Om cybersecurity in de praktijk goed te laten werken, moet ze in het volledige businessmodel en ecosysteem verankerd worden, stelt Hoekstra. “Om een organisatie te beschermen tegen aanvallers, moet je niet alleen denken aan je interne organisatie, maar ook aan je hele supplychain en je klanten.”

Medewerkers meenemen

Belangrijk is dat organisaties medewerkers hierin voldoende meenemen en opleiden. “Uit de resultaten blijkt dat Nederland ten opzichte van de resultaten wereldwijd, weinig oog heeft voor investeringen in cybersecurityexperts.”

Organisaties doen er goed aan om vooral meer (security-)data-analisten en software-ontwikkelaars aan te nemen om beter en sneller te kunnen reageren op nieuwe cybersecuritybedreigingen. “Anders loop je het risico om écht achterop te raken”, aldus Hoekstra.