‘Nederlandse industrie zet ingezet herstel dit jaar voort’

De Nederlandse industrie toont dit jaar naar verwachting herstel na een flinke krimp in het afgelopen jaar. Volgens economen van ING raakt de coronacrisis de industrie daarmee per saldo minder dan andere sectoren, al duurt productieherstel nog tenminste tot in 2022.

Bij de bank wordt voor dit jaar gerekend op een plus van 2,5 procent, waar de industrie in heel vorig jaar nog 5 procent kromp. De deskundigen van ING benadrukken dat het herstel afgelopen tijd al wel is ingezet.

Orders nemen toe

De stijgende lijn dit jaar zou vooral te danken zijn aan een snelle opleving van de wereldhandel en een aantrekkende export vanwege groei op de markten voor onder andere auto’s, computerchips en verpakkingsmateriaal. Zo zien Duitse industriebedrijven, waaronder veel afnemers van Nederlandse producten, de orders al toenemen.

Daarnaast geeft het produceren van coronavaccins in Nederland de farmaceutische industrie waarschijnlijk een impuls. Maar aangezien deze sector met twee procent slechts een klein deel van het totaal uitmaakt, is de bijdrage aan de industriële productiegroei uiteindelijk maar beperkt.