Onderneming ontsnapt aan coronafaillissement dankzij nieuwe wet

Er gloort hoop voor bedrijven die in betalingsproblemen zitten, maar daarover niet kunnen onderhandelen met hun schuldeisers. Een ondernemer in de evenementensector heeft als eerste met succes een beroep gedaan op een wijziging van de faillissementswet waardoor zijn schuldeisers akkoord moeten gaan met een forse korting op hun uitstaande vorderingen, schijft het FD.

De rechtbank in Haarlem heeft vorige week het verzoek daartoe gehonoreerd. Dat betekent niet alleen de redding van de firma Jurlights, een lichtinstallatie- en ontwerpbureau uit Haarlem, het is ook voor het eerst dat een rechter zijn fiat geeft aan een complete deal onder de nieuwe faillissementswet. Tot nu toe lastten rechters alleen maar pauzes en betaalschorsingen in, om ondernemers de kans te geven zo’n deal te sluiten.

–> Lees ook: WHOA: het dwangakkoord buiten surseance van betaling en faillissement

Nieuwe wet bewijst zijn nut

Ondernemersvereniging MKB-Nederland spreekt van een ‘win-winsituatie’. Een woordvoerder laat weten dat de nieuwe wet zijn nut “in tijden van corona” bewijst, met de redding van een ondernemer die “buiten zijn schuld om in problemen is geraakt”.

Het vonnis komt op een moment dat voor duizenden bedrijven dreigt dat zij door corona hun schulden of hun huurverplichtingen niet na kunnen komen. Advocaat Christiaan Mensink spreekt namens Jurlights van een “baanbrekende uitspraak”. Volgens hem was de firma “zeker failliet gegaan” zonder de wetswijziging.